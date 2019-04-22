8 bombalı saldırıyla sarsılan Sri Lanka’dan kareler

Sabah saatlerinde Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'da Paskalya ayini sırasında üç kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi. Bu saldırıların ardından Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında ve Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana geldi. Sekizinci patlama sonrası sokağa çıkma ve sosyal medya sitelerine erişim yasağı getirildi.

İç savaşın sona erdiği 2009’dan bu yana yaşanan en büyük saldırılara sahne olan Sri Lanka’dan kareler, Sputnik’in galerisinde.