Geriye sadece resimleri kaldı: Yok olmuş tarihi ve doğal yerler

Bamyan Vadisi Buda heykelleri, 4. ve 5. yüzyıllarda Bamyan vadisinde tepelerinde içindeki oyuklara yapılmış dev iki heykeldir. Boyları 35 ve 53 metre olan iki heykel, Afganistan'ın Budist dönemlerine ait en önemli kalıntılardandır. Fotoğrafta: Bamyan Vadisi Buda heykellerinden biri, 1997 yılı.