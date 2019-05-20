Geriye sadece resimleri kaldı: Yok olmuş tarihi ve doğal yerler

Dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli nedenlerle yok olmuş bazı tarihi ve doğal mekanlarla ilgili bilgiler, Sputnik’in galerisinde.
Günümüzde turistler bazı tarihi ve doğal görülmeye değer yerleri sadece fotoğraflardan görebiliyor.
Dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli nedenlerle yok olmuş bazı tarihi ve doğal mekanlarla ilgili bilgiler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Çita kentinde Çita Güzeli 2019 (Miss Çita 2019) Yarışmasının finali düzenlendi.
1883 ile 1977 yılları arasında Paris-İstanbul seferini yapan ünlü Orient Ekspres’in restore edilen vagonları Paris’teki Doğu Garı’nda (Gare de l'Est) sergileniyor. Fransız demiryolu operatörü SNCF ise ünlü treni tekrar raylara döndürmeyi düşünüyor.
Mersin’de yaşayan Çetin Sabah adlı vatandaş, “Nefes alamıyordum” dediği şehirden Savur’a geri dönerek hayalindeki evi yaptı. Yaptığı 28 metre karelik ve tek odalı evde müzik ve kitaplarla yaşayan Sabah, evi, bahçeyi her yeri maviye boyuyor.
Adana karpuzunun marka değerinin korunması amacıyla 2016'da oluşturulan ‘ham karpuz timleri’ bu sene de hasat çalışmalarını yerinde takip ederek olgunlaşmayan ürünlerin toplanmasına izin vermeyecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)