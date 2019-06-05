Bakü’deki Miss & Mister Azerbaijan Yarışması’ndan kareler

Birkaç renkli defile ve yetenek yarışmasından oluşan etkinliğin sonunda jüri kararıyla Miss & Mister Azerbaycan 2019 unvanlarına Semra Guseynova ve Nijat Alekberli layık görüldü. Yarışmadan renkli kareler, Sputnik’in galerisinde.
Azerbaycan’nın başkenti Bakü’de düzenlenen Miss & Mister Azerbaycan Yarışması’nda ülkenin çeşitli bölgelerinden katılımcılar, en güzel kadın ve en yakışıklı erkek unvanları için yarıştı. Bu yıl 21.’si düzenlenen yarışmanın finaline 16 kadın ve 17 erkek kaldı.
Birkaç renkli defile ve yetenek yarışmasından oluşan etkinliğin sonunda jüri kararıyla Miss & Mister Azerbaycan 2019 unvanlarına Semra Guseynova ve Nijat Alekberli layık görüldü. Yarışmadan renkli kareler, Sputnik’in galerisinde.
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