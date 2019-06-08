Okyanus dibinden etkileyici görüntüler

Azerbaycan’nın başkenti Bakü’de düzenlenen Miss & Mister Azerbaycan Yarışması’nda ülkenin çeşitli bölgelerinden katılımcılar, en güzel kadın ve en yakışıklı erkek unvanları için yarıştı. Bu yıl 21.’si düzenlenen yarışmanın finaline 16 kadın ve 17 erkek kaldı.