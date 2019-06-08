Okyanus dibinden etkileyici görüntüler

Türkiye dahilinde birçok ülkede çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bu günde iklim değişikliğine karşı verilen mücadelede okyanusların korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Sputnik, okyanus dibinden göz alıcı görüntüleri derledi.
Tüm dünyada her yıl 8 Haziran, denizlerin insanoğlu için yaşamsal önemini hatırlatmak amacıyla "Dünya Okyanuslar Günü" olarak kutlanıyor.
Türkiye dahilinde birçok ülkede çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bu günde iklim değişikliğine karşı verilen mücadelede okyanusların korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Sputnik, okyanus dibinden göz alıcı görüntüleri derledi.
Rusya’nın St. Petersburg kentinde 23. Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapılarını ziyaretçilere açtı.
Forbes dergisi , müzik dünyasının en çok kazanan kadın sanatçıları listesini yayınladı. Ünlü sanatçı Rihanna’nın ilk sıraya oturduğu listede, Taylor Swift, Beyonce, Madonna ve Celine Dion gibi isimler de yer alıyor.
Azerbaycan’nın başkenti Bakü’de düzenlenen Miss & Mister Azerbaycan Yarışması’nda ülkenin çeşitli bölgelerinden katılımcılar, en güzel kadın ve en yakışıklı erkek unvanları için yarıştı. Bu yıl 21.’si düzenlenen yarışmanın finaline 16 kadın ve 17 erkek kaldı.
Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı için camileri doldurdu.
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