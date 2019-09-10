New York Moda Haftası’na damga vuran Moulin Rouge gösterisinden göz alıcı kareler

ABD’de birbirinden ünlü ve iddialı marka ile tasarımcıları bir araya getiren New York Moda Haftası devam ediyor. Her yıl göz alıcı defileler ve etkinlikleriyle dikkat çeken New York Moda Haftası bu kez The Blonds markasıyla etkileyici Moulin Rouge müzikal gösterisine ev sahipliği yaptı.
Hilton otellerinin varisi ve oyuncu Paris Hilton’un katılımıyla gerçekleşen gösteri, renkli anlara sahne oldu. Sputnik, dünyanın dört bir yanından ünlü modacı, manken ve sanatçıların buluşma noktası olarak bilinen New York Moda Haftası kapsamındaki etkinliğin görüntülerini derledi.
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