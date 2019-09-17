İlk uluslararası uçuşunu yapan Rus uçağı TEKNOFEST'te: 'Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli'

Uluslararası ilk uçuşunu dün Rusya Jukovski Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na gerçekleştiren Rus yolcu uçağı MC-21, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sergileniyor. Tam uzunluğu 42,20 metre olan uçağın kanat açıklığı 35,90 metre.
Konuşmasına Türkçe selamla başlayan Mutovin, İstanbul'a ilk defa uçtuğunu söyledi. Mutovin, "Dün uçağın ilk uluslararası uçuşunu gerçekleştirdik. Rusya'dan İstanbul'a uçtuk. Bu uçağın ve Rusya'daki dizayn bürosundaki diğer uçakların da test pilotuyum. Jet eğitim uçakları, yolcu uçakları gibi farklı uçaklar da üretiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bir ülkenin kendi uçağını yapmasının o ülkeye büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Mutovin, "Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli. Çünkü kendiniz üretiyorsunuz kendi uçağınızı ve tüm teknik gelişmelerini kendiniz yapıyorsunuz. Bu durum ulusal seviyeyi de yükseltiyor" diye konuştu.
Festivalde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Mutovin, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çocuklar var bu festivalde ve bilimsel olarak bilgileniyorlar. Çok gurur duyuyorum bu festivalde olmaktan. İnsanlar çok iyi, birçok insan ve çocuk burada ziyarete geldi."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)