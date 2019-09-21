Moskova'da Işık Çemberi Festivali başladı

Moskova'nın Kürek Kanalı'nda yapılan açılış törenine binlerce kişi katıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da 9. Uluslararası Moskova Işık Çemberi Festivali başladı.
Moskova'nın Kürek Kanalı'nda yapılan açılış törenine binlerce kişi katıldı.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 139 ülkede hükümetleri iklim krizi konusunda harekete geçmeye zorlamak için Küresel İklim Grevi eylemleri düzenlendi.
Amasya'da bir ilkokulda öğrenci ve öğretmenler tarafından bakılan ve okulun maskotu haline gelen kedi, ders saatlerinde öğrencilerle sınıfa giriyor, teneffüslerde ise yavrularıyla ilgileniyor.
Afyonkarahisar''da girişimci Soner Çakır, karpuz ve kavundan sirke yaptı. Üzüm ve elma sirkesinin aksine tatlı olan kavun ve karpuz sirkesi, yoğun ilgi gördü.
Dünyanın en geniş fotoğrafçılık yarışması olarak bilinen EyeEm Fotoğraf Ödülleri‘nin bu yılki finalistleri açıklandı.
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