71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen 71. Emmy Ödül Töreninde "En İyi Drama Dizisi" ödülüne 32 dalda aday gösterilen "Game of Thrones" layık görüldü. Dizideki performansıyla Peter Dinklage, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.

Ancak geceyi damgası vuran konuşmalardan biri, Michelle Williams’ın oldu. Kadın ve erkek arasındaki ücret eşitliğinin önemine dikkat çeken Williams, konuşmasını ekibine teşekkür ederek başladı ve şunları söyledi: “Bir insana değer verdiğinizde, bu o insana kendi doğasında var olan değerle iletişime geçme gücü verir. Bu değeri de nereye koyar o insan? O değeri kendi işine koyar. Bu yüzden bir kadın, özellikle beyaz olmayan bir kadın, erkek meslektaşıyla kıyaslandığında 1 doların sadece 52 sentini kazanabildiğinde, size işini yapmak için nelere ihtiyaç duyduğunu anlatmaya çalıştığında, onu dinleyin ve ona inanın. Çünkü bir gün karşısına geçip size, kendi işine rağmen değil ancak iş ortamı sayesinde başarılı olmasında yardımcı olduğunuz için size teşekkür edebilir.”