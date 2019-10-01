Dünyanın en güçlü kundağı motorlu topçu sistemleri

Çatışma bölgesine uzun menzilli dolaylı ateş gücü sağlayan bu silahlar, görünüşte tanka benzese de ince bir zırha sahip olduklarından yakın çatışmalara destek veremezler.
Tekerlekli veya paletli bir şase üzerinde başka bir aracın çekme gücüne gereksinim duymadan manevra kabiliyeti olan Kundağı motorlu topçu sistemleri, çatışma bölgesine uzun menzilli ateş gücü sağlıyor.
Çatışma bölgesine uzun menzilli dolaylı ateş gücü sağlayan bu silahlar, görünüşte tanka benzese de ince bir zırha sahip olduklarından yakın çatışmalara destek veremezler.
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