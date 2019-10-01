Dünyanın en güçlü kundağı motorlu topçu sistemleri

Rus 2S35 Koalitsiya-SV kundağı motorlu obüs, hassas güdümlü mühimmatla 70 kilometreye kadar ve Msta-S'de kullanılan standart mühimmat ile 40 km'ye kadar menzile sahip. Obüsün azami atış hızının ise dakikada 20 olduğu belirtildi.