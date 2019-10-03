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    İstanbul'un çıkışı olmayan yangın merdivenleri

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    © DHA /
    Yangın merdivenleri, 20 metrenin üzerinde yani ortalama 7 katlı ve üzeri binalarda ve en az 2 katlı olan iş yerlerinde zorunlu. Ancak binaların dışında bulunan yangın merdivenlerinin giriş ve çıkışları hırsızlığa karşı kilitli tutuluyor. Ayrıca bu merdivenler, hava olaylarının etkisiyle paslanmış ve çürümüş durumda.

    Yangın anında binada bulunanların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için kullanılması gereken yangın merdivenleri ya kilitli tutuluyor, ya kullanılamaz halde ya da klima motorlarının konulduğu bir alan oluyor.

    Yangın merdivenleri, 20 metrenin üzerinde yani ortalama 7 katlı ve üzeri binalarda ve en az 2 katlı olan iş yerlerinde zorunlu. Ancak binaların dışında bulunan yangın merdivenlerinin giriş ve çıkışları hırsızlığa karşı kilitli tutuluyor. Ayrıca bu merdivenler, hava olaylarının etkisiyle paslanmış ve çürümüş durumda.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
    Lavrov’dan orman yangını konulu şiir
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski İtfaiye Daire Başkanı ve Türkiye Yangından Korunma Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç ise "Açıktaki merdivenlerin yüzde 80'nin ciddi bir şekilde kullanılamayacağını rahatlıkla söyleyebilirim" diyor.

    'AÇIKTAKİ MERDİVENLERİN YÜZDE 80'Nİ CİDDİ BİR ŞEKİLDE KULLANILAMAZ'

    Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yangın merdivenlerinin doğru kullanımı konusunda açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski İtfaiye Daire Başkanı ve Türkiye Yangından Korunma Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, şunları söyledi:

    "Özellikle açık merdivenlerin, yapısal eksiklikleri ve kullanım hataları oluyor. Yapısal olarak baktığımızda birincisi; çok dar merdivenler oluyorlar, çelik merdivenler olduğu için zaman içerisinde korozyona uğruyor, çürüyor ve bir insanı taşıyamayacak hale geliyor. Çıkış noktası tamamen kapatılan merdivenler oluyor. Kapıları da duman sızdırmaz olmuyor. Ülkemizde en çok rastlanılan da pencereden merdivene geçilmesi. Aşağıda bir yangın olduğu zaman o merdiven kullanılamaz. Kullanım hataları değimiz ise, merdivenin kapılarının hırsızlığa karşı kilitli tutulması.

    Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda çıkan yangına itfaiye araçları ve helikopterlerle müdahale ediliyor.
    © AP Photo / Amr Nabil
    Cidde'de hızlı tren istasyonundaki yangın için soruşturma komisyonu
    İçeriden birisinin çıkmaması veya dışarıdan birisinin içeri girmemesi en başta gelen sebeplerden. Kullanımı sırasında bakımı yapılmıyor. Bazı dış merdivenlere klimaların motorları konuluyor. Bazıları birinci katta bitiyor, aşağıya kadar inmiyor. Bir çoğu da aşağıya kadar iniyor ve en altta asma kilit ile kilitleniyor. Yangın sırasında özellikle gece saatlerinde olduğu zaman kullanmak mümkün olmuyor. En  önemli konulardan birisi ise; iç kısımdaki merdivenlerin özellikle de iş yerlerinde kullanılan merdivenlerin kilitli olması, dışarıdan gelen itfaiyecinin, kurtarıcının oraya ulaşamaması ve yardım edememesi.  Uluslararası standartlara göre açıktaki merdivenlerin 20 metre yani 7 kat üzerinde olması gerekiyor. Yükseklik korkusu, hastaların, çocukların, yaşlıların kullanmaması söz konusu. Açıktaki merdivenlerin yüzde 80'nin ciddi bir şekilde kullanılamayacağını rahatlıkla söyleyebilirim."

    'YANGIN MERDİVENİ ÖLÜ YATIRIM OLARAK GÖRÜLÜYOR'

    Prof. Dr. Kılıç, şöyle devam etti:

    "Yangın güvenliğini sadece denetimle, zorlamayla aldırmak mümkün değil. Bu eğitim olayıdır, zihniyet olayıdır. Öncelikle 'bir şey olmaz' mantığıyla hareket etmemek gerekir. Her zaman için her an yangının çıkabileceğini düşünerek eğitim verilmesi lazım. Gelişmiş ülkelerde çocuklar eğitilir. Yangınla ilgili konular merdiven de dahil ölü yatırım olarak görülür.

    Rus yapımı, yangın söndürme görevi gören Be-200ES
    © Sputnik / Emre Öz
    Rusya'dan getirilen yangın söndürme uçağı ilk testini Manisa'da gerçekleştirdi
    Görevde bulunduğum sırada kiralık yangın merdivenleri gördüm. İtfaiye kontrole geleceği zaman getirilip konup, sonra başka binaya taşındığını gördüm. Bu da anlayış meselesi, zihniyet ve eğitim olayı. Hem ölü yatırım olarak görülmesi, hem 'bir şey olmaz' mantığıyla hareket edilmesi, bir taraftan da bilgisizlikten kaynaklanıyor. Aslında yangın konusunu, bu gibi tehlikelerden nasıl korunulacağı insana verilen değer arttıkça artıyor. Bunun için de küçük yaştan itibaren çocukların eğitilmesi, yangın nasıl önleneceği ve insana verilen değerin öneminin anlatılması gerekiyor."

    'YANGIN DURUMUNDA YA ACİLEN KAÇMAYA ÇALIŞIRIM YA DA CAMDAN AŞAĞIYA ATLARIM'

    Vatandaşlar ise yangın merdivenin öneminin farkında. Hacıbey Kayan, yaşadığı binada yangın merdiveni bulunduğu belirterek, "Kilitli ama yangın anında basınca açılıyor" dedi.

    Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda çıkan yangına itfaiye araçları ve helikopterlerle müdahale ediliyor.
    © AP Photo / Amr Nabil
    Mekke-Medine arası hızlı tren hattının Cidde istasyonunda yangın
    Emirhan Apaydın ise, "Maalesef yangın merdivenimiz açık değil. Aslında birçok binada açık değil. Ani bir durumda nasıl açılacağını da bilmiyoruz, herhangi bir eğitim de vermediler. Yangın durumunda ya acilen kaçmaya çalışırım ya da camdan aşağıya atlarım. Diğer türlü bir ihtimal yok" diye konuştu.

    Binasında yangın merdiveni bulunmadığını belirten bir kadın ise, "Çok eski binalar, çok kötüö dedi. Yurdagül Çetinkaya ise binalarının çok dar olduğunu, alt yapıda yangın merdiveni olması gerektiğini belirtti.

    Etiketler:
    acil çıkış, kaçış, İstanbul, merdiven, Yangın
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