Roma Film Festivali'nin kırmızı halısında şıklık yarışı

Ünlü model, oyuncu ve sanatçılar, birbirinden göz alıcı kıyafetleriyle dikkatleri üzerinde topluyor. 14. Roma Film Festivali’nin kırmızı halısından en etkileyici görüntüler, Sputnik’in seçkisinde.
17-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 14. Roma Film Festivali, İtalya ve dünya sinemasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Bu yıl birçok önemli isim ağırlayan festivalin kırmızı halısında yaşanan şıklık yarışı dikkat çekti.
Ünlü model, oyuncu ve sanatçılar, birbirinden göz alıcı kıyafetleriyle dikkatleri üzerinde topluyor. 14. Roma Film Festivali’nin kırmızı halısından en etkileyici görüntüler, Sputnik’in seçkisinde.
18-26 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya, İstoki (Kökenler) 2. Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında gerçekleşen festivalin temel amacı, Rusya-Türkiye dostluğunu pekiştirmek.
Rusya’nın Soçi kentinde bugün ilk Rusya-Afrika zirvesi ve iş forumu başladı. Zirveden Moskova ile Afrika kıtası ülkeleri arasında siyasi, ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesi açısından büyük beklentiler söz konusu.
Sivas'ta Melek Reşit Hanım Anaokulu'nda vatan ve bayrak sevgisini aşılamak amacı ile 'Bayrak Nöbeti' projesi başlatıldı. Her gün bir öğrenci teslim edilen bayrağı evine götürüp asıyor. Ertesi gün okula getirdiği bayrak bir başka öğrenciye teslim ediliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki durumun ana gündem maddesi olduğu görüşme için Soçi'de bir araya geldi.
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