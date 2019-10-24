Roma Film Festivali'nin kırmızı halısında şıklık yarışı

Sivas'ta Melek Reşit Hanım Anaokulu'nda vatan ve bayrak sevgisini aşılamak amacı ile 'Bayrak Nöbeti' projesi başlatıldı. Her gün bir öğrenci teslim edilen bayrağı evine götürüp asıyor. Ertesi gün okula getirdiği bayrak bir başka öğrenciye teslim ediliyor.