Pakistan'daki feci tren yangınından kareler

Pakistan Başbakanı İmran Han, olayla ilgili açıklamasında hızlı bir soruşturma yapılması için emir verdiğini kaydetti.
Pakistan'ı sarsan feci kazanın görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında üç vagonu alev alan yolcu treninde en az 62 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Yangının, trende yemek pişiren bir yolcunun kullandığı gaz tüpünün patlaması soncu meydana geldiği bildirilirken yasak olan kamp ocağı olarak bilinen iki küçük tüpün gizli şekilde trene sokulduğu vurgulandı.
Pakistan Başbakanı İmran Han, olayla ilgili açıklamasında hızlı bir soruşturma yapılması için emir verdiğini kaydetti.
Pakistan'ı sarsan feci kazanın görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
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