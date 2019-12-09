2019'da Sputnik'in çektiği en iyi yabani hayvan kareleri

2019 yılında Sputnik fotoğrafçılarının objektifine yansıyan en iyi hayvan görüntüleri, derlediğimiz seçkide.
Hayvan alemi, fotoğrafçıların tükenmez bir ilham kaynağı konumuda. Dünyanın dört bir yanından doğa sever fotoğrafçıların yaptığı gibi, Sputnik fotoğraf muhabirleri de çeşitli hayvanların bazen komik bazen de korkutucu görüntülerini çekiyor.
2019 yılında Sputnik fotoğrafçılarının objektifine yansıyan en iyi hayvan görüntüleri, derlediğimiz seçkide.
Bu yıl ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen Miss Universe 2019 yarışmasının galibi Güney Afrikalı model Zozibini Tunzi oldu.
2019 yılında çok sayıda dikkat çeken uzay olayları yaşandı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev alan kozmonotlar ve çalışmalar yürüten uzay araçları birçok etkileyici görüntü çekmeyi başardı.
Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerden 9 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinden görevliler ile ailelerinin yer aldığı heyet Diyarbakır’da tarihi ve turistik mekanları gezdi. Sputnik’e konuşan büyükelçiler, Diyarbakır’ı çok beğendiklerini belirterek, izlenimlerini “Geçmişin gelecekle buluştuğu bir yer” şeklinde ifade etti.
Türkiye'nin birçok yerinde karla mücadele edilirken Antalya'nın Demre ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Çayağzı Limanı'nda denize açılan tatilciler, aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)