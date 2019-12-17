Zimbabve Başkan Yardımcısı'nın karısı, eşini öldürmeye çalışmak suçundan yargı karşısında

Savcılık, Mubaiwa’yı hastanede refakat ettiği eşini öldürmeye çalışmakla suçladı. İddianameye göre Mubaiwa ‘ciddi zarar verme gayesiyle hareket edip’ eşinin yattığı kliniğe gitti ve ‘eşiyle özel bir şey konuşacağını’ söyleyip güvenlik görevlilerini dışarı çıkarttı. Mubaiwa bunun ardından yatalak durumda olan eşine bağlanmış serum ve sondayı çıkararak çok miktarda kan kaybetmesine sebep oldu. Mubaiwa daha sonra eşini önce yatağından çıkardı, elinden tutup odasından uzaklaştırmaya çalıştı ama güvenlik görevlilerine yakalandı.