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    Zimbabve Başkan Yardımcısı'nın karısı, eşini öldürmeye çalışmak suçundan yargı karşısında

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    • Savcılık, Mubaiwa’yı hastanede refakat ettiği eşini öldürmeye çalışmakla suçladı. İddianameye göre Mubaiwa ‘ciddi zarar verme gayesiyle hareket edip’ eşinin yattığı kliniğe gitti ve ‘eşiyle özel bir şey konuşacağını’ söyleyip güvenlik görevlilerini dışarı çıkarttı. Mubaiwa bunun ardından yatalak durumda olan eşine bağlanmış serum ve sondayı çıkararak çok miktarda kan kaybetmesine sebep oldu. Mubaiwa daha sonra eşini önce yatağından çıkardı, elinden tutup odasından uzaklaştırmaya çalıştı ama güvenlik görevlilerine yakalandı.
    • Eski bir model olan Marry Mubaiwa, adam öldürmeye teşebbüs, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılandığı mahkeme salonundan çıkışta yüzünü Chanel marka eşarbıyla kapatmayı tercih etti.
    • 38 yaşındaki Marry Mubaiwa duruşma sırasında hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Mubaiwa’nın öldürmeye çalışmakla suçlandığı ayrı olduğu eşi Zimbabve Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga ise Güney Afrika’da tedavi görüyor. Chiwenga eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe yönetiminin 2017 yılında devrilmesinde rol oynayan önemli isimlerden biri.
    • Mubaiwa kendisiyle mahkemeye gelen diğer tutuklularla aynı araca bindirildi.
    • Zimbabve'de mahkumlar yeşil giysilerin üzerine beyaz ve kırmızı çizgili kazak ve bereler giyerken, Marry Mubaiwa çiçek desenli elbisesini giyiyordu.
    © AFP 2019 / JEKESAI NJIKIZANA
    Savcılık, Mubaiwa’yı hastanede refakat ettiği eşini öldürmeye çalışmakla suçladı. İddianameye göre Mubaiwa ‘ciddi zarar verme gayesiyle hareket edip’ eşinin yattığı kliniğe gitti ve ‘eşiyle özel bir şey konuşacağını’ söyleyip güvenlik görevlilerini dışarı çıkarttı. Mubaiwa bunun ardından yatalak durumda olan eşine bağlanmış serum ve sondayı çıkararak çok miktarda kan kaybetmesine sebep oldu. Mubaiwa daha sonra eşini önce yatağından çıkardı, elinden tutup odasından uzaklaştırmaya çalıştı ama güvenlik görevlilerine yakalandı.
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104085/31/1040853135.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/201912171040853487-zimbabve-baskan-yardimcisinin-esi-yargilaniyor-adam-oldurmeye-tesebbus-dolandiricilik-kara-para/

    Zimbabve Başkan Yardımcısının ayrı yaşadığı karısı Marry Mubaiwa, eşini öldürmeye çalışmaktan yargılanıyor. İlk duruşması yapılan Mubaiwa, mahkeme çıkışında yüzünü Chanel marka eşarbıyla gizlerken görüntülendi.

    Zimbabve Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga’nın eşi Marry Mubaiwa, Başkan Yardımcısı eşini öldürmeye çalışmak suçundan geçen cumartesi günü tutuklandı. İlk duruşması gerçekleşen Marry Mubaiwa’ya duruşmada eşini öldürmeye çalışmak dışında başka suçlamalar da  yöneltildi: 1 milyon dolar değerinde kara para aklamak ve dolandırıcılık.

    Etiketler:
    Zimbabve, Marry Mubaiwa, Constantino Chiwenga
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