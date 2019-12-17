Zimbabve Başkan Yardımcısı'nın karısı, eşini öldürmeye çalışmak suçundan yargı karşısında

https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104085/31/1040853135.jpg
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/foto/201912171040853487-zimbabve-baskan-yardimcisinin-esi-yargilaniyor-adam-oldurmeye-tesebbus-dolandiricilik-kara-para/
Zimbabve Başkan Yardımcısının ayrı yaşadığı karısı Marry Mubaiwa, eşini öldürmeye çalışmaktan yargılanıyor. İlk duruşması yapılan Mubaiwa, mahkeme çıkışında yüzünü Chanel marka eşarbıyla gizlerken görüntülendi.
Zimbabve Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga’nın eşi Marry Mubaiwa, Başkan Yardımcısı eşini öldürmeye çalışmak suçundan geçen cumartesi günü tutuklandı. İlk duruşması gerçekleşen Marry Mubaiwa’ya duruşmada eşini öldürmeye çalışmak dışında başka suçlamalar da yöneltildi: 1 milyon dolar değerinde kara para aklamak ve dolandırıcılık.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)