Sivilla’da Flamenko rüzgarı estiren moda şovu

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İspanya’nın Sevilla şehri, flamenko havasını estiren Uluslararası Flamenko Moda Şovu’na ev sahipliği yaptı.
Flamenko kültürünü temel alan moda şovunda Flamenko dansçılarının giydiği geleneksel kıyafetleri modern dokunuşlarla tasarlayan İspanyol modacıların göz alıcı aksesuarlarla süslenmiş kıyafetleri tanıtıldı.
Görsel şölen yaşatan etkinlikten etkileyici görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
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