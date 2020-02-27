İzmir'de Lidya döneminde basılan paralar ele geçirildi

Uluslararası tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, yurt dışına çıkarılmak üzere olan 506 tarihi eser bulundu. Ele geçirilen ve üzerinde ejderha şeklinde balık figürlerinin bulunduğu 21 adet altın ve gümüş karıştırılarak yapılan elektron paraların Lidya döneminde ilk basılan para örneklerinden olduğu değerlendiriliyor.