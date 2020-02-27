İzmir'de Lidya döneminde basılan paralar ele geçirildi

Uluslararası tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, yurt dışına çıkarılmak üzere olan 506 tarihi eser bulundu. Ele geçirilen ve üzerinde ejderha şeklinde balık figürlerinin bulunduğu 21 adet altın ve gümüş karıştırılarak yapılan elektron paraların Lidya döneminde ilk basılan para örneklerinden olduğu değerlendiriliyor.
Dünyaca ünlü Rus tenisçi Mariya Şarapova 28 yıllık kariyerini sonlandırma kararı aldı.
Dünyanın en prestijli sualtı fotoğraf yarışmalarından biri olan Sualtı Fotoğrafçılığı Yarışması’nın bu yılki kazananları açıklandı.
2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nin Profesyonel Mimarlık kategorisinde kısa listeye giren Rus fotoğrafçı Fedor Savintsev’in objektifine, Rusya’nın kuzeyindeki Arhangelsk bölgesinde bulunan köylerde sıradışı mimarisi ve canlı renkleriyle dikkat çeken tarihi ahşap evler yansıdı.
Rusya’da kışa veda edilip baharın gelişinin kutlandığı halk bayramı Maslenitsa, tüm hızıyla devam ediyor. Moskova, bu günlerde süren Moskova Maslenitsa Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.
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