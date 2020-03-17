Kazan'da Tataristan'ın en güzel evli kadını seçildi

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Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da ilk kez Mrs. Tataristan 2020 yarışması düzenlendi.
Cumhuriyetin çeşitli bölgelerinden 40 yaş üzerindeki onlarca kadın, Tataristan'ın en güzel evli kadını olmak için finalde yarıştı. İzleyicilerin yoğun ilgisini çeken yarışmada birincilik tacı Gulnara Siraziyeva'nın oldu.
Etkinlikten ilgi çekici görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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