Korovavirüs salgınıyla mücadele eden İtalyanlar karantina altında nasıl yaşıyor?

Sputnik muhabirlerinin Milano ve Sicilya'da çektiği görüntüler, İtalya halkının zor karantina günlerini nasıl geçirdiğini gözler önüne seriyor.
10 Mart'ta İtalya Başbakanı Giuseppe Conte koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla imzaladığı kararnameyle bütün ülkeyi karantina alanı ilan etti.
Sputnik muhabirlerinin Milano ve Sicilya'da çektiği görüntüler, İtalya halkının zor karantina günlerini nasıl geçirdiğini gözler önüne seriyor.
İtalya'da yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle alınan izolasyon önlemleri sonucunda, daha önce ülkenin en turistik şehirlerinden biri olarak bilinen ama şu an itibariyle insansız hale gelen Venedik'te sular berraklaştı.
ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından silah satışlarında hızlı bir artış görüldü.
Antalya'da nöbetçi bir eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf brandayla ayırdı.
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da ilk kez Mrs. Tataristan 2020 yarışması düzenlendi.
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