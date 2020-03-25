Karantinaya alınan kentlerde dolaşan hayvanların görüntüleri

Japonya, İtalya, Tayland, İspanya gibi ülkelerde insan yokluğu nedeniyle yiyecek bulmak için sokaklarda dolaşan hayvanlar gözlemlenmeye başladı.
Vahşi hayvanların kentlerdeki görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan bazı ülkelerin kentlerinde ıssızlaşan sokaklara vahşi hayvan ve kuşların çıktığı görüldü.
Japonya, İtalya, Tayland, İspanya gibi ülkelerde insan yokluğu nedeniyle yiyecek bulmak için sokaklarda dolaşan hayvanlar gözlemlenmeye başladı.
Vahşi hayvanların kentlerdeki görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.
Geçmişte maskelerin birçoğu savaş alanlarında veya salgın hastalıklarda koruma amaçlı olarak kullanılıyordu. Günümüzde yeni teknolojiler sayesinde tedbirler ve korunma yöntemleri geliştirilmiş olsa da dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) örneğinde açıkça görüldüğü üzere salgın tehdidi hala varlığını sürdürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da 'Koronavirüsle Mücadele 2020' konulu Uluslararası Karikatür Festivali düzenlendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova yakınındaki Kommunarka'da bulunan 'koronavirüs hastanesini' ziyaret etti.
Dünyada yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenmemiş ülke sayısı günden günde azalıyor.
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