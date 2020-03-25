Karantinaya alınan kentlerde dolaşan hayvanların görüntüleri

Geçmişte maskelerin birçoğu savaş alanlarında veya salgın hastalıklarda koruma amaçlı olarak kullanılıyordu. Günümüzde yeni teknolojiler sayesinde tedbirler ve korunma yöntemleri geliştirilmiş olsa da dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) örneğinde açıkça görüldüğü üzere salgın tehdidi hala varlığını sürdürüyor.