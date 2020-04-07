Orman yangınına teslim olan Çernobil'den görüntüler

Bursa’da 4.5 ay önce kuruyan Gölbaşı’nın drone ile çekilmiş çölü andıran fotoğrafı bütün Türkiye’yi tedirgin etmişti. Aynı bölge 4.5 ay sonra yeniden görüntülendi. Ancak bu sefer çöl değil, kar ve yağmur sularıyla kendine gelmiş göl vardı.