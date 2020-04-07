Orman yangınına teslim olan Çernobil'den görüntüler

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Sovyetler Birliği döneminde 26 Nisan 1986 yılında Ukrayna’daki Çernobil kentinde bulunan nükleer santralde meydana gelen patlamanın etkileri hala devam ediyor. Radyasyon bulunması nedeniyle girilemeyen bölgede üç gün önce orman yangını başladı.
Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çıkan yangın nedeniyle bölgede yapılan son ölçümlerde radyasyonun normalin 16 buçuk kat üzerinde seyrettiği belirtildi.
Hayalet şehre dönmüş Çernobil'deki orman yangınının görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
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