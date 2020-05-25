Rus artistik patinajcı Zagitova, Olimpiyat Stil İkonu seçildi

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Rus artistik patinaj şampiyonu Alina Zagitova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Twitter hesabında kullanıcılar arasında yapılan oylamada Olimpiyat Stil İkonu seçildi.
Oylama finalinde oyların yüzde 62’sini alan 18 yaşındaki güzel sporcu, ABD’li artistik patinajcı Johnny Weir, Jamaikalı kısa mesafe koşucusu Usain Bolt ve Jamaikalı sprinter Shelly-Ann Fraser-Pryce’i geride bıraktı.
2018 Kış Olimpiyatları’nda şampiyon olan Alina Zagitova’nın görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
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