'Uçak Park': Airbus uçaktan restoran yaptı

Karadenizli iş adamı Cemal Işıldak’ın geçen yıl Eylül ayında tırlarla İstanbul’dan Muğla’ya taşıdığı 380 yolcu kapasiteli hurda Airbus A300 uçağı restoran olarak hizmet vermeye başlamıştı. Koronavirüs salgını sonrası faaliyetine ara veren Uçak Park, bakanlığın belirlediği kriterlere göre düzenleme yaparak yeni sezonda konuklarını ağırlayacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezinde (SATEM) özel harekat polislerinin düzenlediği 'hücre evi simülasyonlu' sanal operasyona katıldı.
ABD kamuoyunda gündemin en önemli maddesi haline gelen siyah Amerikalının ölümüne ilişkin gündem sıcaklığını koruyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da kılınıyor.
28 Mayıs’ta Dünya Esmerler Günü kutlanıyor.
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