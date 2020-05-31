'Uçak Park': Airbus uçaktan restoran yaptı

25 dönümlük alan üzerine montajı yapılan 100 ton ağırlığındaki dev uçağın içi ve kanatlarının masa ve sandalyeler ile donatılmasının ardından restoran olarak alternatif turizmin hizmetine sunulmuştu. Geçen yıl ilk defa hizmet veren ‘Uçak Park’ Muğla’ya tatil için gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görmüştü.