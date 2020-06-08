Bodrum’da tatilci sayısı 700 bine çıkacak: ‘Pılını pırtını toplayan buraya geldi’

Yeni normalleşme süreci tatilcilerin Bodrum’a akın etmesine neden oldu. Uzun araç kuyrukları oluşurken, Muğla’ya giren araç sayısı 500 bine ulaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 170 bin nüfusu olan ilçesinin nüfusunun 700 bine çıkacağını açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Muğla’ya akın akın tatilci geldiğini belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan bu yana uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda vatandaşlar sokağa çıktı.
İnsan hayatına son dönemde giren en önemli teknolojik yeniliklerden biri olan insansız hava araçları (drone) ile havadan çekilen görüntüler adeta görsel bir boyut kazanıyor.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerin devam ettiği tarihi Kapalıçarşı'ya ilk 3 günde 112 bin 160 ziyaretçi geldi.
Üç Altın Küre, iki Sinema Oyuncuları Derneği, bir de Oscar ödüllü ABD’li oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie, bugün 45. doğum gününü kutluyor.
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