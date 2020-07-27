Soyu tehlike altındaki Pallas kedilerine yenileri eklendi: Novosibirsk'te 16 yavru doğdu

Sputnik, anne kediler ve yavrularının hayatlarından kareleri bir galeride topladı.
Rusya’da Novosibirsk Hayvanat Bahçesi’nde nesli tükenmekte olan bir tür olan Pallas kedilerinden 16 yavru dünyaya geldi.
Sputnik, anne kediler ve yavrularının hayatlarından kareleri bir galeride topladı.
Adana'da sosyal mesafeden yola çıkıp ürettiği 'Koronasiklet' ilgi odağı oldu. Sürüş için randevu talebinde bile bulunan bisikletin fren mekanizması uçağın iniş sırasındaki sistemden esinlenerek yapıldı.
'Çoban ressam' olarak tanınan Büşra Öğüt, cinayete kurban giden kadınlar için Ağlasun ilçesindeki 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'na 'Uyuyan Güzel' adını verdiği heykel yaptı.
Müzik tutkunu 4 genç, prova yapacak yer bulamayınca Gaziosmanpaşa’da dedelerinin nalbur dükkanında prova yapmaya başladı. Müşterilerin şaşkın bakışları altında performans sergileyen gençler, kendilerini müziğe bağlayan alan olan ‘Nalbur’ ismini gruplarına verirken, ‘İlk Gördüğümde Anladım’ şarkısıyla dinleyiciyle buluştu.
Uşak’ta kimsesi olmayan Yılmaz Uluğ, bir sene önce 250 TL’ye satın aldığı keçi ile arkadaş oldu. Yılmaz Uluğ, dostu için “Dostluğu çok iyi, arkadaşlığı çok iyi” dedi.
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