Van Gölü sahillerini atlı birlikler koruyor

Van'da oluşturulan atlı jandarma birliği, Van Gölü sahilinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışıyor.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, geniş bahçesindeki yeşillik alanda huzur içinde dolaşan onlarca minik antiloba ev sahipliği yapıyor.
Antalya’daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Kartpostallık manzarasıyla eşsiz bir görüntü sergileyen şelaledeki tatilciler, hatıra fotoğrafı çekinmek için adeta kuyruğa girdi.
Bugün dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Kurban Bayramının ilk gününü kutluyor. Ancak bu yıl bayram namazları yeni tip koronavirüs salgınının gölgesinde çeşitli kısıtlamalarla virüs tedbirlerine uyularak kılındı.
Temmuz ayında uzay çalışmalarını yürüten Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile uzay teleskopları bir sürü ilginç görüntü elde etmeyi başardı.
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