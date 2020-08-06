Dünyada manzarasıyla nefes kesen dağ gölleri

Genellikle yüksek dağların zirvelerinde oluşan bu göllerin bazılarının çevresinde hala aktif olan yanardağlar bulunuyor. Dünyanın dört bir yanında bulunan ve göz alıcı manzaralarıyla büyüleyen dağ gölleri, Sputnik’in galerisinde.
Kimi meteor etkisi kimisi de devasa yanardağların yüzlerce yıl önce püskürmesi sonucunda oluşan dağ gölleri, günümüzde turistik gezilerin ilk adreslerinden oluyor.
Genellikle yüksek dağların zirvelerinde oluşan bu göllerin bazılarının çevresinde hala aktif olan yanardağlar bulunuyor. Dünyanın dört bir yanında bulunan ve göz alıcı manzaralarıyla büyüleyen dağ gölleri, Sputnik’in galerisinde.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Yaklaşık 5 bin kişinin de yaralandığı patlamada ölü sayısının 135'e çıktığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında kent genelinde pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.
Van'da oluşturulan atlı jandarma birliği, Van Gölü sahilinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışıyor.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, geniş bahçesindeki yeşillik alanda huzur içinde dolaşan onlarca minik antiloba ev sahipliği yapıyor.
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