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    Dünyada manzarasıyla nefes kesen dağ gölleri

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    • Kanada'da bulunan Peyto gölü Banff Milli Parkı'nın bir parçasıdır. Göl, ismini Banff bölgesi izcisi Ebenezer William Peyto'dan almıştır. Peyto gölü tam anlamıyla bir görsel şölendir. Çevresindeki buzullardan beslenen göl hem buzullarla birlikte gelen kaya parçacıklarından dolayı hem de buzulların vermiş olduğu berraklıktan dolayı turkuaz renginde ve parlak. Gölün maksimum uzunluğu 5.8 km, maksimum derinliği ise 0.8 km'dir.
    • Avusturya'nın Tragös kasabasının hemen dışında bulunan Grüner See “Yeşil Göl” anlamına geliyor. Adının hakkını verecek kadar da canlı bir yeşil renge sahip. Göl Karst dağlarından eriyen kar suları ile oluştuğundan dolayı yazın bile çok soğuk oluyor. Ancak yine de Gruner See muhteşem bir yer ve yerel rehber eşliğinde tüplü dalış yapılabiliyor.
    • Etkileyici tabiatıyla Şili Patagonyası ülkenin dünyaca tanınan en önemli turizm bölgesi. Güney kutbuna doğru uzanan And Dağları ile Büyük Okyanus arasındaki bölge, adeta dünyanın sınırlarına dayanmış olma hissini uyandırıyor. Şili Patagonyası kuzeydeki Aisen ve güneydeki Magallanes olarak iki alt bölgeye ayrılıyor. Magallanes, benzersiz Torres del Paine (Paine Kuleleri) Ulusal Parkı’na da ev sahipliği yapıyor. Bu parkta güzelliğiyle büyüleyen Pehoe Gölü yer alıyor.
    • Nepal'deki Annapurna dağ zincirinin erişilemez doruklarında yer alan pitoresk Tilicho Gölü, deniz seviyesinden 4 919 metre yükseklikte bulunmaktadır. Gölün yüzeyinde bazen buzul parçaları görülüyor. Gölün güney kıyısında sürekli çığ tehlikesi olduğu için güvenlik amacıyla, turistler yalnızca gölün kuzey kıyısında yürüyebiliyor.
    • ABD’nin altıncı büyük gölü Tahoe, Kaliforniya ile Nevada arasında yer alıyor. Milyonlarca yıl önce Buz Devri'nde oluşmuş olan göl, dağ manzaraları, lüks kayak merkezleri ve Nevada kumarhaneleriyle tanınan bir tatil durağı.
    • Kaindy Gölü, Kazakistan'da bulunan ve muhteşem görüntüsüyle büyüleyen turistik bir alan. Kaindy Gölü'nü özel kılan şey suyun altında kalmış olan orman. Bu ormanı su yüzünden görmek elbbette ki mümkün olmuyor, sadece ağaç parçalarını görebiliyorsunuz fakat suyun altına girildiğinde batık ormanın muhteşem manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. 1911 yılında yaşanan büyük bir deprem sonucu oluşan Kaindy Gölü kimi bölgelerde 30 metre derinliğe ulaşıyor. Kış aylarında gölün yüzeyi tamamen donuyor ve bu dönemlerde pek çok dalgıç Kaindy Gölü'nün sularına dalarak muhteşem batık ormanı keşfediyor.
    • Hırvatistan'daki Plitvice Gölleri Milli Parkı'nda yer alan ve yılda bir milyondan fazla ziyaretçi çeken Plitvice Gölleri turkuaz, yeşil, mavi ve gri gibi benzersiz renkleri ile ünlü. Göl çevresi çok çeşitli hayvan ve kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Zamanla Plitvice Göllerinin zengin mineral suları sürekli olarak traverten gibi doğal yapılar oluşturduğu için birçok göl, şelale ve mağara serisi üretiyor. Zaman geçtikçe bu kesintisiz traverten oluşum süreci 1979’da UNESCO Dünya Mirası Listesi haline gelen muhteşem bir manzara yarattı.
    • Dünyanın en büyük asitli gölü olan Endonezya'daki Kawah lijen Gölü‘ne ulaşmak için sabah erken saatlerde yola koyulmak gerekiyor. Aksi halde esen rüzgarlarla çevreye savrulan kükürt ve sülfür kokusu oldukça rahatsız edici olabiliyor. Son yıllarda giderek daha popüler hale gelen bu gölün oluşmasını sağlayan Kawah lijen ise hala aktif bir yanardağ.
    Kanada'da bulunan Peyto gölü Banff Milli Parkı'nın bir parçasıdır. Göl, ismini Banff bölgesi izcisi Ebenezer William Peyto'dan almıştır. Peyto gölü tam anlamıyla bir görsel şölendir. Çevresindeki buzullardan beslenen göl hem buzullarla birlikte gelen kaya parçacıklarından dolayı hem de buzulların vermiş olduğu berraklıktan dolayı turkuaz renginde ve parlak. Gölün maksimum uzunluğu 5.8 km, maksimum derinliği ise 0.8 km'dir.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/04/1042586347_0:189:3226:2003_1200x675_80_0_0_7b722408ae13ce3b0000e7db75c5059e.jpg
    Sputnik Türkiye
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    Kimi meteor etkisi kimisi de devasa yanardağların yüzlerce yıl önce püskürmesi sonucunda oluşan dağ gölleri, günümüzde turistik gezilerin ilk adreslerinden oluyor.

    Genellikle yüksek dağların zirvelerinde oluşan bu göllerin bazılarının çevresinde hala aktif olan yanardağlar bulunuyor. Dünyanın dört bir yanında bulunan ve göz alıcı manzaralarıyla büyüleyen dağ gölleri, Sputnik’in galerisinde.

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