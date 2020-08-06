Dünyada manzarasıyla nefes kesen dağ gölleri

Kanada'da bulunan Peyto gölü Banff Milli Parkı'nın bir parçasıdır. Göl, ismini Banff bölgesi izcisi Ebenezer William Peyto'dan almıştır. Peyto gölü tam anlamıyla bir görsel şölendir. Çevresindeki buzullardan beslenen göl hem buzullarla birlikte gelen kaya parçacıklarından dolayı hem de buzulların vermiş olduğu berraklıktan dolayı turkuaz renginde ve parlak. Gölün maksimum uzunluğu 5.8 km, maksimum derinliği ise 0.8 km'dir.