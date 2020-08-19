‘Dört ayaklı’ kozmonot Belka ve Strelka isimli köpeklerin tarihi uzay yolculuğu 60 yıl önce gerçekleşti

23 gün önce Hint Okyanusu’nda karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü. Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini açıkladı.