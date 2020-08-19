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    ‘Dört ayaklı’ kozmonot Belka ve Strelka isimli köpeklerin tarihi uzay yolculuğu 60 yıl önce gerçekleşti

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    • Dört ayaklı 'kozmonotlar' Belka ve Strelka uçuştan sonra, 1960.
    • Sovyetler, uzay araştırmalarında Belka ve Strelka’dan önce de sonra da köpekleri sık sık kullanmıştır. Buna karşın sonraki yıllarda ABD, uzay araştırmaları için maymunları ve şempanzeleri kullanmaya başladı. Sovyet bilim insanlarına göre ise köpekler maymunlara göre daha uysal, tepkileri daha kolay tahmin edilebilir, daha kolay zapt edilebilir ve daha dayanıklı. Bunun yanında, tercihler dişi köpekler yönündeydi çünkü onlar, yaratılış itibarıyla idrarlarını yapmak için ayaklarını kaldırmak zorunda değil, bundan dolayı uzay aracını dişi köpeklere adapte etmek daha kolaydı.
    • Uzay aracının içinde yer alan köpeklerin bulunduğu konteynerin iç görünümü.
    • Belka ve Strelka'nın uçuş sırasında bulunduğu Sputnik V uzay aracına bağlı olan bir konteyner.
    • 19-20 Ağustos 1960 tarihinde gerçekşen içinde Belka ve Strelka'nın bulunduğu Sputnik-5 uzay aracının uçuşu sırasında çekilen görüntüler.
    • Belka (sağdaki) ve Strelka adlı köpekler, Dünya etrafında bir yörüngede dolanıp sağ salim dönen ilk canlılar oldu.
    • 60 yıl önce uzay yolculuğunu gerçekleştirip Dünya'ya sağ salim dönen Belka ve Strelka isimli iki köpeklerin anısına Moskova bölgesinde dikilmiş anıt.
    © Sputnik /
    Dört ayaklı 'kozmonotlar' Belka ve Strelka uçuştan sonra, 1960.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1042681926_0:189:2843:1788_1200x675_80_0_0_2a1a7c5550c586d6b452ccc2de147cbf.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202008191042683559-dort-ayakli-kozmonot-belka-ve-strelka-isimli-kopeklerin-tarihi-uzay-yolculugu-60-yil-once/

    Tam 60 yıl önce 19 Ağustos 1960 tarihinde tüm dünyada sansasyon etkisi yaratan bir olay oldu: Sovyet köpekleri Belka ve Strelka uzaya fırlatılıp sağ olarak geri döndüler.

    Sputnik V uzay aracıyla Dünya etrafındaki yörüngeye gönderilen Belka ve Strelka’nın uçuşu 27 saat sürdü. Bu köpekler, Dünya’nın etrafında 17 kez dolanıp sağ salim yere dönen ilk canlılar olarak tarihe geçti. Uçuşuyla uzay araştırmalarında yeni sayfa açmayı başaran ‘dört ayaklı’ kozmonot Belka ve Strelka’nın arşiv görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.

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    Dört ayaklı 'kozmonotlar' Belka ve Strelka uçuştan sonra, 1960
    ‘Dört ayaklı’ kozmonot Belka ve Strelka isimli köpeklerin tarihi uzay yolculuğu 60 yıl önce gerçekleşti
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