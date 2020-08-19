‘Dört ayaklı’ kozmonot Belka ve Strelka isimli köpeklerin tarihi uzay yolculuğu 60 yıl önce gerçekleşti

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Tam 60 yıl önce 19 Ağustos 1960 tarihinde tüm dünyada sansasyon etkisi yaratan bir olay oldu: Sovyet köpekleri Belka ve Strelka uzaya fırlatılıp sağ olarak geri döndüler.
Sputnik V uzay aracıyla Dünya etrafındaki yörüngeye gönderilen Belka ve Strelka’nın uçuşu 27 saat sürdü. Bu köpekler, Dünya’nın etrafında 17 kez dolanıp sağ salim yere dönen ilk canlılar olarak tarihe geçti. Uçuşuyla uzay araştırmalarında yeni sayfa açmayı başaran ‘dört ayaklı’ kozmonot Belka ve Strelka’nın arşiv görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
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