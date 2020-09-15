Mardin’de küçük bir cennet

Mardin'e bağlı 150 haneli kırsal Dara Mahallesi'nde bulunan Dara Antik Kenti'nde yapılan kazı ekibinde 40 mahalleli de çalışıyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, antik kente Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aylık kazı statüsü verildiğini ve bu kararla neredeyse mahalledeki her aileden 1 kişinin kazılarda çalışabileceğini de söyledi.