Mardin’de küçük bir cennet

Tarihi kent Mardin’in doğal şelaleleri arasında yer alan Yardere (Qurdîs) Şelalesi, manzarası ile ziyaretçilerini büyülüyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan şelale, doğa tutkunlarının uğrak mekanlarından biri.
Zonguldak Belediyesi bünyesinde yarım asırdan bu yana hizmet veren 11 katır, düzenlenen törenle emekli edildi. Merdivenli şehir Zonguldak'ta araçların giremediği sokaklarda çöp toplayan katırlar, hafta sonuna kadar son kez görev yapacak.
Vahşi yaşamdan hayvanların en garip ve komik hallerinin fotoğraflarının yarıştığı 2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri belli oldu.
İtalya’da milyonlarca öğrenci, altı aylık bir aranın ardından bugün okullarında ders başı yaptı. Tüm okullarda sıkı sağlık tedbirleri alındı.
Mardin'e bağlı 150 haneli kırsal Dara Mahallesi'nde bulunan Dara Antik Kenti'nde yapılan kazı ekibinde 40 mahalleli de çalışıyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, antik kente Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aylık kazı statüsü verildiğini ve bu kararla neredeyse mahalledeki her aileden 1 kişinin kazılarda çalışabileceğini de söyledi.
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