Kara tren görünümlü traktör, gelin aracı oldu

Kurucaşile ilçesine bağlı Meydan köyünde muhtarlık yapan Sefer Demir (55) köyde yaşayan gençlerin düğünlerinde ve köyü ziyaret eden turistlere hizmette kullanılması için kara tren görünümlü bir traktör hazırlattı. Meydan köyünde yaşayan Bahri Özalp (39) ve Selda Ural (35) çiftinin nikah törenleri için köy muhtarı Sefer Demir tarafından yaptırılan traktör gelin aracı olarak süslendi.