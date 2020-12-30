12 metrekarelik atölyede 60 yıl: Zamana da ayak uydurduk ama bu zaman bizi yıprattı

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde 60 yıldır, 12 metrekarelik bir atölyede kasket yapan 70 yaşındaki Remzi Kağar, mesleği zamana yenik düşen ustalardan biri. Kağar, “Biz zamana da ayak uydurduk ama bu zaman bizi yıprattı. Uzatmaları oynuyoruz” diyor.

Bir dönemin vazgeçilmezi olan kasket, usta eller ile geçmişten günümüze büyük bir emekle geldi. Tarihe karışan birçok meslek gibi şapka türlerinden biri olan kasket de son demlerini yaşıyor. El işçiliği ve emeği yoğun mesleklerden biri olan kasketin son ustaları ilgisizlik ve ilerleyen yaşları nedeniyle mesleği bir bir bırakıyor. Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesindeki atölyesinde 60 yıldır kasket yapan 70 yaşındaki Remzi Kağar da bunlardan biri. 60 yıldır aynı atölyede kasket yapan Kağar, gelişen teknoloji karşısında mesleğinin artık ilgi görmediğini belirterek, “Bu mesleğin üçüncü kuşağı yok” diyor.