Balıkçılar av yasağının olmadığı İğneada'ya akın etti: Hamsi 15 liraya düştü

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinden Karadeniz'e açılan balıkçılar, tonlarca hamsi avlayıp, limana döndü. Hamsi avının serbest olduğu bölgede avlanan balıkçılar, yakaladıkları balıkları kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderirken, hamsi fiyatları da 25 liradan 15 liraya kadar düştü.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Life in Another Light (Farklı Renkte Hayat) Kızılötesi Fotoğraf Yarışması'nın kazananları açıklandı.
Halkın çoğunluğunu Ortodoksların oluşturduğu Rusya'da geleneksel olarak 18-19 Ocak'ta kutlanan Vaftiz Bayramı, bu yıl da buzlu suda yıkanarak kutlandı.
ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta Washington’da düzenlenecek törende yemin ederek göreve başlayacak.
Diyarbakır, dün gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Beyaza bürünen kenttin tarihi mekanları ve ara sokaklarındaki kar manzaraları, Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
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