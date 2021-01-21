Altın Oran denklemine göre 'mükemmel yüze' sahip ünlü kadınlar

İngiltere’de hizmet veren Kozmetik ve Estetik Cerrahi Merkezi’nden Dr. Riccardo Frati, güzelliğin bir ölçüsü olarak kabul görülen Altın Oran ölçüsünü baz alarak dünyaca ünlü kadınların yüzlerini değerlendirdi.

The Sun portalının haberine göre, Frati’nin hazırladığı mükemmel yüze sahip olan kadın listesinde Cambridge Düşesi Kate Middleton, TV yıldızı Kim Kardashian, şarkıcı Rita Ora gibi isimler var.

Gözleri, burnu ve dudaklarının orantısından dolayı en güzel kadınlar listesinde yer alan ünlüler, Sputnik’in galerisinde.