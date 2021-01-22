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    Tunceli’de eksi 15 derecede filyasyon: Hem koronavirüsle hem karla mücadele ediyoruz

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    • Vaka sayılarının yüzde 80 düştüğü ve bazı ilçelerde sıfırlandığı Tunceli’de, koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan filyasyon çalışmaları, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü kırsal alanlarda yürütülüyor. Sağlık görevlileri, evlerinde izole edilen koronavirüs hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor.
    • Tunceli’de 51 ekip ve 100 kişiden fazla sağlık çalışanı ile virüsün izini sürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği alanlarda, paletli ambulansın gidemediği yollarda ekipler kilometrelerce yürüyor.
    • Tunceli Filyasyon Sorumlusu Dr. Ece Esma Türkel alınan önlemlerle vaka sayılarının düştüğünü vurgulayarak “Yer yer eksi 20 derecede ve kar kalınlığının 2 metre olduğu yerlerde filyasyon çalışmalarımızı zorluklara rağmen yürütüyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz, bizler filyasyon çalışmasını yürütürken temaslı kişi bilgilerini bizlere eksiksiz bildirmesidir. Bu süreçte bize destek olunacak tek durum budur. Bizler ne kadar zorlu da olsa bu çalışmaları yürütmekten oldukça gurur ve onur duyuyoruz” dedi.
    • Sürecin başından itibaren Tunceli Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görev alan Dr. Eylül Yudum Yavuz da vatandaşın kurallara uyması gerektiğini hatırlatarak, Zorlu kış şartlarında kapanan köy yollarında paletli araçlarla halkımıza koronavirüs ile mücadele konusunda destek sağlıyoruz. Bazen araçlarımızın giremediği noktalarda yürüyerek devam etmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda bize destek olmalarını, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesini istiyoruz diye konuştu.
    • Yaklaşık 6 aydır bu sürecin içinde olan ve izin kullanamadan çalıştıkları günler olduğunu söyleyen filyasyon görevlisi Mahsum Bal ise Şu anda vaka sayısı olarak çok iyi durumdayız. Fakat karın yağması ile birlikte mücadelemiz boyut değiştirdi. Artık sadece koronavirüs ile değil karla da mücadele ediyoruz. Bu süreçte dünyada ve ülke genelinde birçok sağlık çalışanı arkadaşımız hayatlarını kaybetti. Bu işin ciddiyetinin farkında olun lütfen. Biraz daha sabır bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
    © DHA / Serhat Ozan Yıldırım
    Vaka sayılarının yüzde 80 düştüğü ve bazı ilçelerde sıfırlandığı Tunceli’de, koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan filyasyon çalışmaları, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü kırsal alanlarda yürütülüyor. Sağlık görevlileri, evlerinde izole edilen koronavirüs hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1043635012_0:135:2301:1428_1200x675_80_0_0_afd8454caa302de72a850ffa78c1d03c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202101221043635152-tuncelide-eksi-15-derecede-filyasyon-hem-koronavirusle-hem-karla-mucadele-ediyoruz/

    Vaka sayılarının düştüğü Tunceli’de fiyasyon çalışmaları kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü kırsal alanlarda yürütülüyor. Şehirde 100 kişiden fazla sağlık çalışanı virüsün izini sürüyor, ekipler paletli ambulansın gidemediği yollarda kilometrelerce yürüyor.

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    Etiketler:
    Ambulans, Kar, Türkiye, Tunceli, Filyasyon, Hastalık, pandemi, Kovid-19, Koronavirüs
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