Amblem ve far koleksiyonu: 900'e yakın araçtan topladı

Almanya'da çalışan 79 yaşındaki Süleyman Şahin, 1980 yılından beri Avrupa’daki 900’e yakın araba amblemi ve farını toplayarak ilginç bir koleksiyona sahip oldu.
Tayland'da, çoğunlukla kaza kurbanı olan ve sayıları 27'yi bulan köpekler, başkent Bangkok'un güneydoğusundaki Chonburi'de bir barınakta tedavi görüyor. Salgın nedeniyle bağışların durma noktasına gelmesi ve ziyaretçi sayılarındaki düşüş barınağın geleceğini tehlikeye sokuyor.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, volkanik patlama sonucu oluşan Acıgöl'ün su seviyesi, gün geçtikçe azalırken, göl etrafındaki derin çatlaklar dikkat çekiyor.
2003 yılından bu yana düzenlenen Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın (Travel Photographer of the Year) bu yılki kazananları açıklandı.
Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının 11 Kasım 2020’de imzaladığı mutabakat çerçevesinde kurulan Rus - Türk ateşkesi izleme merkezi 30 Ocak'ta faaliyete geçti.
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