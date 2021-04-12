UUİ'de görev yapan astronotlar ne yiyor?

UUİ'de çalışan astronot ekibinin yiyecekleri, Sputnik'in galerisinde.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan astronotlar, uzayda genellikle besin değeri yüksek dondurulmuş kuru gıdalar tüketiyor. Yiyeceklerin uzaydaki tadı yerçekimi olmadığı için çok farklı oluyor.
UUİ'de çalışan astronot ekibinin yiyecekleri, Sputnik'in galerisinde.
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