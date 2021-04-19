Balık katili parazit keşfettiler, ismini 'Adana' koydular

Çukurova Üniversitesi'nden bilim insanları Yumurtalık ilçesi açıklarında yaptıkları araştırmada keşfettikleri ölümcül parazite Latince Adana anlamına gelen 'Caligus Adanensis' adını verdi.
Rusya’nın Batı Sibirya bölgesindeki Şeregeş tatil kasabasında düzenlenen ve artık gelenek haline gelen Grelka Fest etkinliği, ülkenin çeşitli bölgelerinden tatil, kış sporları ve adrenalin severleri bir araya getirdi.
Yeşilçam'ın başta Kibar Feyzo olmak üzere birçok filminin çekimlerinin yapıldığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi konak restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek.
Dünya Fotoğrafçılık Organizasyonu tarafından düzenlenen 2021 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri kazananları çevrimiçi etkinlikle açıklandı.
Rusya'da iki fotoğraf sanatçısı, dünyada yaşamı tehlikeye atan küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla buz tutan denizin altında fotoğraf sergisi açtı.
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