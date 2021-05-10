Kayıt
14:47 10 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fotoğraf

    Rusya’daki devlet destekli özel bir program sayesinde selebral palsi hastası çocuklar uçabiliyor

    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Resmi rakamlara göre, Rusya’da 85 bin selebral palsi hastası çocuk var, saatlik kullanım ücreti 400 dolar olan serbest paraşüt simülatörüne ulaşabilen ailelerin sayısı da az. Devlet desteğiyle yürütülen ‘Benimle uç’ programıyla da çocukların bu imkanı elde edebilmesi, fiziksel becerilerinin artırılması ve daha da güçlenmeleri hedefleniyor. Programa şimdiye kadar beş ila 14 yaş arasında 120 çocuk dahil edildi ve ülkenin birçok kentinden çocuk bundan faydalanabiliyor.
    • Projeyi yöneten kişi ise selebral palsi hastası bir kızı olan Yekaterina İnozemtseva. İnozemtseva, geçen yıl aralık ayında projeye devlet desteği verilmesi için doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvurdu. İnozemtseva, 6 dakikalık bir uçuş eğitimi ve başka fiziksel egzersizlerin yer aldığı programın daha fazla kişiye ulaşmasını umuyor. AFP’ye konuşan İnozemtseva, “Bu programın federal fizilsel rehabilitasyon programları arasına dahil edilmesi ve her bölgedeki selebral palsi hastası çocuklar için ücretsiz olarak erişilebilir olmasını istiyoruz” dedi.
    • Programdan yararlanan ve bir süreliğine de olsa hastalığının yarattığı kısıtlamaları unutan çocuklardan biri 13 yaşındaki Maryan Dolik. Dolik merdivenlerden inmekte sıklıkla zorlansa da projede kullanılan dik tünel biçimindeki simülatörle uçabiliyor ve bu farklı terapi yönteminin faydasını da görmüş bile.
    • “Artık daha iyi yürüyorum, daha güçlü oldum, dayanıklılığım arttı. Çok şey başarmak istiyorum, kimsenin yardımı olmadan her şeyi kendi başıma yapmaya başlamak istiyorum” diyen Dolik, gelecekte kapalı serbest paraşüt eğitmeni olmak istediğini ekledi. Dolik haftada bir kez St. Petersburg’da eğitmeniyle birlikte çalışıyor. Annesi İrina Dolik, üç aylık çalışmanın ardından oğlunun hareket kabiliyetlerinin arttığını belirterek, “Koordinasyonu arttı” dedi.
    • Öte yandan Dolik ve selebral palsi hastası yedi başka çocuk nisan ayında başkent Moskova’daki bir kapalı paraşüt şampiyonasına katıldı.
    • Rusya Paraşütçülük Federasyonu Başkan Yardımcısı Denis Sviridov, engelli çocukların ilk kez yarışmaya katıldığını söyledi. Sviridov, “Çocuklar sporcu olarak gelişme ve paraşütçülük dünyasına girme imkanı buluyor. Gökyüzü onlara açık” dedi.
    © AFP 2021 / DIMITAR DILKOFF
    Resmi rakamlara göre, Rusya’da 85 bin selebral palsi hastası çocuk var, saatlik kullanım ücreti 400 dolar olan serbest paraşüt simülatörüne ulaşabilen ailelerin sayısı da az. Devlet desteğiyle yürütülen ‘Benimle uç’ programıyla da çocukların bu imkanı elde edebilmesi, fiziksel becerilerinin artırılması ve daha da güçlenmeleri hedefleniyor. Programa şimdiye kadar beş ila 14 yaş arasında 120 çocuk dahil edildi ve ülkenin birçok kentinden çocuk bundan faydalanabiliyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044464782_0:67:3070:1793_1200x675_80_0_0_f947c42ddcbe8489f06ac6fcd774dd9d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202105101044464958-rusyadaki-devlet-destekli-ozel-bir-program-sayesinde-selebral-palsi-hastasi-cocuklar-ucabiliyor/

    Rusya’da başlatılan devlet destekli ‘Fly with me’ (Benimle uç) isimli proje kapsamında seçilen selebral palsi (SP) hastası 120 çocuk, özel bir donanım yardımıyla uçabiliyor.

    Programdaki uçuş ve özel fizik terapi egzersizleriyle çocukların hareket kabiliyetleri ve dayanıklılıklarının artırılması amaçlanıyor.

    Etiketler:
    Vladimir Putin, selebral palsi, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit törenine katılan T-72B3M tankları.
      Son güncelleme: 16:39 09.05.2021
      16:39 09.05.2021

      Moskova'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları

      Rusya'nın başkenti Moskova'da, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Soviyet ordusu ve halkının Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 76. yıldönümü nedeniyle askeri geçit töreni ve kutlamalar düzenlendi.

      14
    • Pişirme aşamasında müşteriler, pizzaların hazırlanma sürecini bir cam pencereden izleyebiliyor.
      Son güncelleme: 16:50 07.05.2021
      16:50 07.05.2021

      Roma'da taze pizza otomatı: 3 dakikada sıcak pizza veriyor

      İtalya'nın başkenti Roma'da sadece 3 dakika içerisinde sıcak ve taze pizza çıkaran yeni bir otomat makinesi kuruldu. Daha önce başka kentlerde kurulan otomat, Roma için bir ilk niteliğinde.

      5
    • Etkinliği koordine eden doktor Zoran Vekiç, İnsanlar sorumlu davranmalı. Ve hizmet sunulduğu müddetçe aşı olma fırsatı değerlendirmeli dedi.
      Son güncelleme: 16:22 06.05.2021
      16:22 06.05.2021

      Sırbistan'da 'aşı olana indirim kuponu' kampanyası izdiham yarattı

      Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir AVM tarafından başlatılan 'Aşı olan ilk 100 kişiye 3 bin Sırp dinarı indirim çeki' kampanyası izdihama neden oldu.

      5
    • Durukan “8 bin yıl ile 5 bin yıl arasında bir zaman dilimine tarihliyoruz. Neolitik veya kalkolitik döneme ait olacağını düşünüyoruz. Bu kaya resimlerini yoğunlukla dağ keçileri veya geyik olarak seçebiliyoruz. Ancak bunun yanı sıra henüz tanımlayamadığımız başka birtakım hayvanlar da var. Bunlar belki fantastik yaratıklar olarak da tanımlanabilir. Kimisi uçan kimisi yüzen vaziyette görülüyor, ancak bizim bugün bildiğimiz hayvanlara benzemiyorlar. Dönemin faunası ile ilgili birtakım bilgiler vermesinin yanı sıra Mersin merkezine bu yakınlıkta tespit edilmiş ilk kaya resimleri” diye konuştu.
      Son güncelleme: 15:35 05.05.2021
      15:35 05.05.2021

      Mersin’de bir mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu

      Mersin’de bir mağarada bulunan ve 8 bin yıllık olduğu tahmin edilen kaya resimleri için ilk adım atılıyor. Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, alanın koruma altına alınması ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi için gerekli başvuruları yapacaklarını söyledi.

      6
    Multimedya
    9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit törenine katılan T-72B3M tankları.
    Moskova'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet