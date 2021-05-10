Rusya’daki devlet destekli özel bir program sayesinde selebral palsi hastası çocuklar uçabiliyor

Resmi rakamlara göre, Rusya’da 85 bin selebral palsi hastası çocuk var, saatlik kullanım ücreti 400 dolar olan serbest paraşüt simülatörüne ulaşabilen ailelerin sayısı da az. Devlet desteğiyle yürütülen ‘Benimle uç’ programıyla da çocukların bu imkanı elde edebilmesi, fiziksel becerilerinin artırılması ve daha da güçlenmeleri hedefleniyor. Programa şimdiye kadar beş ila 14 yaş arasında 120 çocuk dahil edildi ve ülkenin birçok kentinden çocuk bundan faydalanabiliyor.