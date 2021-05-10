Rusya’daki devlet destekli özel bir program sayesinde selebral palsi hastası çocuklar uçabiliyor

Programdaki uçuş ve özel fizik terapi egzersizleriyle çocukların hareket kabiliyetleri ve dayanıklılıklarının artırılması amaçlanıyor.
Rusya’da başlatılan devlet destekli ‘Fly with me’ (Benimle uç) isimli proje kapsamında seçilen selebral palsi (SP) hastası 120 çocuk, özel bir donanım yardımıyla uçabiliyor.
Programdaki uçuş ve özel fizik terapi egzersizleriyle çocukların hareket kabiliyetleri ve dayanıklılıklarının artırılması amaçlanıyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Soviyet ordusu ve halkının Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 76. yıldönümü nedeniyle askeri geçit töreni ve kutlamalar düzenlendi.
İtalya'nın başkenti Roma'da sadece 3 dakika içerisinde sıcak ve taze pizza çıkaran yeni bir otomat makinesi kuruldu. Daha önce başka kentlerde kurulan otomat, Roma için bir ilk niteliğinde.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir AVM tarafından başlatılan 'Aşı olan ilk 100 kişiye 3 bin Sırp dinarı indirim çeki' kampanyası izdihama neden oldu.
Mersin’de bir mağarada bulunan ve 8 bin yıllık olduğu tahmin edilen kaya resimleri için ilk adım atılıyor. Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, alanın koruma altına alınması ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi için gerekli başvuruları yapacaklarını söyledi.
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