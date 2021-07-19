Bingöl'ün 'Yüzen Adalar'ı

Bingöl’ün sıradışı doğal güzelliklerinden biri olan ‘Yüzen Adalar’, her mevsim doğaseverlerin, yerli turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı. Toprak parçalarının birbirinden ayrılmasıyla oluşan adalar, rüzgarın etkisiyle hareket ediyor.
İtalya'da Presena buzulunu güneş ışınlarından korumak için bilim insanları 13 yıldır muşamba kullanıyor. 2008'de başlayan muşamba uygulamasıyla ise buz dağının yüzde 70'i korundu.
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle6 binanın çöktüğü, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin arandığı belirtildi.
Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sezonun ilk sıcak hava balonu uçuşu yapıldı.
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