Bingöl'ün 'Yüzen Adalar'ı

Bingöl’ün sıradışı doğal güzelliklerinden biri olan ‘Yüzen Adalar’, her mevsim doğaseverlerin, yerli turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı. Toprak parçalarının birbirinden ayrılmasıyla oluşan adalar, rüzgarın etkisiyle hareket ediyor.