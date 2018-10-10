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02:14 11 Ekim 2018
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    'Kaşıkçı, Yemen ile ilgili dosyaları ele geçirmiş olabilir'

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    Ahu Özyurt
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    Suudi asıllı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da kaybolmasının ardından ABD ilk kez FBI ekibi göndermeyi teklif etti. Gazeteci Deniz Zeyrek ise Kaşıkçı’nın 'sadece gazeteci olduğu' için öldürülmüş olmasının düşük bir ihtimal olduğuna dikkat çekti.

    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde Türk polisi
    © REUTERS / Murad Sezer
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    RS FM'de yayınlanan Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan Deniz Zeyrek, "Kaşıkçı Konsolosluğa girerken başının derde girebileceğini tahmin ediyordu. O nedenle nişanlısını uyardı, gerekirse Yasin Aktay'ı aramasını istedi. Bence, bu işin en kritik detayı" dedi. Zeyrek şöyle devam etti:

    "İkincisi, Kaşıkçı'nın repütasyon denen algısı ile ilgili. Washington Post'ta yazar, Suudi Sermayesi ile akrabalık ilişkisi olan, Putin hayranı ve Türkiye'deki Arabistancıların da önemli kontak noktalarından birine dönüşmüş. Ama aynı zamanda bir WP yazarı olarak da ABD çıkarlarını geride bırakmamış bir profil. Yani gazeteciden ibaret değil. Kaşıkçı söz konusu olduğunda sınırların gazetecilik dışında kaldığını düşünüyorum. Şunu çok rahat söyleyebilirim, Ak Parti hükümetinin Arap sokağı ile arasında bir köprü olduğu açık".

    BAZI VERİLERİ DIŞARI ÇIKARMIŞ OLABİLİR

    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu
    © REUTERS / Osman Orsal
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    Suudi Arabistan'ın Amerika için önemli bir ismi hedef almayacağını vurgulayan Deniz Zeyrek, "Normal şartlarda ortalığı ayağa kaldırması gereken Suudi Arabistan. Ben bu işin içinde Suudi istihbaratının da başka istihbarat servislerinin de olduğunu düşünüyorum. Bir takım bilgilerin ve dosyaların özellikle Yemen konusunda elinde bazı verilerin olduğunu düşünüyorum. Ve bu verilerin Suudi Arabistan'dan çıkarılıp dünya kamuoyu ile paylaşılması ihtimalini risk olarak gördükleri için müdahale edildiğini düşünüyorum" dedi.

    EL-MUHABARAT TUZAK MI KURDU?

    "Kaşıkçı'nın El-Muhaberat tarafından devşirilmiş olabileceği iddialarını da yorumlayan Deniz Zeyrek, "Son dönemde Yemen meselesiyle çok ciddi ilgilenmiş ve Yemen'de çok ciddi savaş suçları işlendi. Suudi yönetiminin Yemen'de yaptıklarının bazı boyutları inanılmaz. ABD yönetimi de bunların bir kısmına seyirci kaldı. Eğer bunları içeren bazı bilgi ve dosyalara ulaştıysa o açıdan tehdit olmuş olabilir. Ve eğer haber kaynağı bir istihbarat örgütü ise başka istihbarat örgütlerinin hedefi haline gelecektir. Bir istihbarat örgütü onu alıp, günlerce sorgularsa da sonra bir tarlada bırakıp, "eh hadi bakalım her şeyi unutalım artık özgürsün" deyip gitmez. Onların iş yapma şekli bu değil. Bu nedenle ben de öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

    Etiketler:
    FBI, Cemal Kaşıkçı, Yemen, Suudi Arabistan, Türkiye, ABD
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