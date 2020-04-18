Güven gelmedikçe dolar niye düşsün?

Dr. Artunç Kocabalkan, “Ekonomiyi düzeltelim derken, insanlar hasta olsa da bunu yapalım diye diretirseniz, ekonomi de iyi olmaz” diye konuştu ve ekledi:

‘Türkiye’ye dışarıdan para gelemiyor’

‘Bir klik Soylu üzerinden altın vuruş yapmak istedi’

“Eski ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke, Amerikan ekonomisinin yüzde 30’u kayboldu dedi. Bu inanılmaz bir rakam. ABD para bastı, halkının cebine yolladı ama yine de mücadele planlı olmadığı için durum iyi değil. Öte yandan, kadın başbakanların yönettiği devletlerde geri gelme ihtimali daha yüksek. Türk ekonomisi için sıkıntı, dışarıdan para getirme sorunu var. Swaplarla bunun önü kesildi, turizm kötü. Bastığımız para harcamaya yatırıma dönecek mi? Esas bu güven sorunu. Bundan sonra ayağını yorganına göre uzatan, yapısal reformunu yapan, eğitime adalete yatırım yapan bir ülke olmamız gerek.”

Süleyman Soylu’nun istifası ile Ankara’da hissedilen sarsıntıyı da Aydınlık gazetesinden İsmet Özçelik yorumladı:

“Sokağa çıkma yasağı ile başlayan o kalabalık ve etkisi üzerine Süleyman Soylu’ya yönelik bazı siyasi tweetler atılmaya başlandı. İlginç olan bunlar dindirilmedi. AK Parti’nin Erdoğan sonrasının hesabı yapılıyor söylentileri ortaya yayıldı. Ama Kurmay ekip diye bilinen bir ekip var ve bunlar sürekli yanlış yaptırıyor. İdlib meselesinde çok büyük gerilim yaratıldı, Erdoğan-Putin görüşmesi sonrasında bazı etkili isimler ‘Bu anlaşmadan bir şey çıkmaz’ diye tweetler attılar. IBB seçimlerinin yenilenmesi meselesi gibi. Bazı klikler mi var? Artık bunlara müdahale zamanı geldi deniyor. Bu iç mücadele basit bir şey olmaktan çıkıyor artık.”