Oben Budak: Eskiden starlar stardı, halk da halktı, şu an herkes star, herkes kendini bir şey zannediyor

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan gazeteci-yazar Oben Budak, “Herkes star oldu. Eskiden starlar stardı; halk da halktı. Dışarı çıktığımız zaman şu an herkes star, herkes kendini bir şey zannediyor” dedi.

Bu hafta Gündem Dışı'na gazeteci-yazar Oben Budak katıldı. Budak'la başta son kitabı ‘Ben De Seni Sevmiyorum' olmak üzere ilişkiler, aşk ve starlar üzerine bir sohbet gerçekleştirildi.

İlk kitabı 'Falan Filan'da kadınların başına gelenleri, ikinci kitabı ‘Hayvan'da erkeklerin dünyasını, üçüncü kitap ‘Büyük'te ise biseksüel yaşamı anlatan Budak, yeni kitabı ‘Ben De Seni Sevmiyorum'da başkarakter Defne'nin kendini bulmaya çalışırken aşka bakışını, kadın-erkek ilişkilerini, genelde ise modern kadının yaşamındaki sorunlarını irdeliyor.

‘MADONNA, ALTI AY PROVA YAPIYOR, BİZİMKİLER PLAYSTATION'DAN KAFAYI KALDIRMIYOR'

"Bizim starlarımız kendilerine bakmıyor. Ne koreografi çalışıyorlar, ne dans dersi alıyorlar, ne şan hocasına gidiyorlar" diyen Oben Budak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de sanki herkes olmuş. Bence en büyük problem bu. Madonna, altı ay prova yapıyor. Bizimkiler PlayStation'dan kafayı kaldırmıyor. Bu, senin işin, biraz kendine yatırım yap. Zaten çok yetenekli starlarımız yok. İnanılmaz şarkı söyleyen bir yetenek yok. Zaten kısıtlısınız, bari bunu geliştirin."

‘GERÇEK OLAN HİÇBİR ŞEY KALMADI'

Budak "Günümüzde her şey aynı da bir tek aşk değişmiş gibi davranıyor insanlar. ‘Neden aşk böyle oldu?' diye sorguluyorlar. Gerçek olan hiçbir şey kalmadı ki. Hoşlandığınız biri, belki o bile değil. Aşkın da başka formüllerde evrilmesi bana çok normal geliyor. On sene önce yediğimiz portakal bile yok artık, doğru düzgün kokan meyve bile bulamıyorken aşkın normal kalmasını beklemek bana fazlaca romantik geliyor. Aşk da evrildi, yapacak bir şey yok" dedi.

Budak, "'Like'lardan dolayı herkes kendini vazgeçilmez biri olarak görmeye başladı. Herkes star oldu. Eskiden starlar stardı; halk da halktı. Dışarı çıktığımız zaman şu an herkes star, herkes kendini bir şey zannediyor. Böyle olunca da ‘Sana niye bakayım ki ben zaten çok beğenilen bir insanım' deniyor. Kimsenin çok fazla nazı çekilmiyor dolayısıyla da ilişkiler de yürümüyor" diye sözlerini sürdürdü.