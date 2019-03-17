Şair Yılmaz: Yayınevleri şiir kitaplarına ilgi göstermiyor, şairler bile artık şiir yazmıyor

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan şair Okan Yılmaz, yayınevlerinin şiir kitaplarına ilgi göstermediğini dile getirdi. “Şairler bile artık şiir yazmıyor” diyen Yılmaz, “Bu demek değil ki şiir bitecek. Şiir, sayısal açıdan daha geriden geliyor” ifadelerini kullandı.

Gündem Dışı'na bu hafta genç şairlerden Okan Yılmaz katıldı.

"Yayınevleri şiir kitaplarına ilgi göstermiyor. Şairler bile artık şiir yazmıyor" diyen Yılmaz, bunun sebebini romanın daha çok okunmasına bağladı. "Bu demek değil ki şiir bitecek. Şiir, sayısal açıdan daha geriden geliyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.

‘EDEBİYATTAKİ GÜNCEL ÇALIŞMALARA KATILMALIYIZ'

"Öteden beri eleştirilir, Türkiye'de eleştiri neden yok diye. Bunun nedeni edebiyatta güncelin yakalanmaması. Edebiyatta daha çok eskiye dönük çalışmalar var. Evet, edebiyat tarihine de hakim olmalıyız. Ancak edebiyat bir yerde duran sınırlarını belirlemiş bir şey değil, hala akıp gidiyor ve biz, bu akıntıya dahil olmalıyız. Dilin de yaşayan bir organizma olduğunu düşünürsek, edebiyattaki güncel çalışmalara katılmalıyız."

‘İYİ ŞİİR ÇOK ZOR OKUNUR ÇÜNKÜ ÜSTÜNDE DÜŞÜNMENİZ GEREKİR'

"İyi şiir çok zor okunur çünkü üstünde düşünmeniz gerekir" diyen Yılmaz, "Kadın şairler hep geri planda tutuldu. Kadınlardan, belli bir yaşa geldikten sonra üretmelerinden çok evlenmeleri, çocuk doğurmaları, aile kurmaları, çorapları dikmeleri beklenir. Erkekler daha şanslı. Yeni yeni bunların kırılmaları Türkiye'de yaşanıyor" şeklinde konuştu.