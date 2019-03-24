Sosyolog Özet: Fatih’teki muhafazakarlar 'Suriyelilerin artan varlığı taşınmamıza dönük planın parçası mı?' diye kuşkulanıyor

‘KÜRT KİTLESİ İÇİN BARINABİLECEĞİ, UCUZ KONUT ALANLARI OLARAK FATİH ORTAYA ÇIKIYOR'
"1980 öncesine kadar Fatih'te birçok fabrika, işletme vardı. Ancak 1984'te bu fabrikalar taşınıyor. Boşalan alan, tarihi bir mekan olduğundan kentsel dönüşüme de uygun bulunmuyor ve metruk bir alan oluşuyor. Burası giderek insansızlaşıyor. Tam da bu sıralar doğudan zorunlu göçle gelen Kürt kitlesi için barınabileceği, ucuz konut alanları olarak Fatih ortaya çıkıyor" diyen İrfan Özet, şöyle devam etti:
‘KÜRTLERİN EĞİTİM VE KÜLTÜR DÜZEYİNİ FATİH'TE BULUNAN MUHAFAZAKARLAR DÜŞÜK BULUYORDU'
‘AKP MAHALLE TEŞKİLATINDA OLANLARIN BİLE ALTINI ÇİZDİĞİ BİR KUŞKU'
Muhafazakarların Fatih'e gelişiyle beraber gayrimüslimlerin buradan tasfiyesi eş zamanlı olarak gelişiyor. Dolayısıyla (Fatih'te bulunanlar), ‘Bizleri buradan göndermek için doğudan göçler özellikle mi oldu?' diyorlar. Mekanda Kürtler, Romanlar ve Suriyeli mültecilerin giderek artan varlığı, bizim kentin daha müreffeh alanlarına doğru taşınmamıza dönük bir planın parçası mı diye kuşkuları var. Bu kuşkular, AKP mahalle teşkilatında olanların bile altını çizdiği bir kuşku."
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