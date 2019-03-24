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13:54 25 Mart 2019
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    Gündem dışı

    Sosyolog Özet: Fatih’teki muhafazakarlar 'Suriyelilerin artan varlığı taşınmamıza dönük planın parçası mı?' diye kuşkulanıyor

    Gündem Dışı
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    Serhat Sarısözen
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    RS FM’de Gündem Dışı programına konuk olan sosyolog İrfan Özet, “Muhafazakarların Fatih’e gelişiyle beraber gayrimüslimlerin buradan tasfiyesi eş zamanlı olarak gelişiyor. 'Kürtler, Romanlar ve Suriyeli mültecilerin giderek artan varlığı bizim kentin daha müreffeh alanlarına doğru taşınmamıza dönük bir planın parçası mı?' diye kuşkuları var” dedi.

    Türkiye, Suriyeliler, şirket
    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, 7 yılda 7.243 şirket kurdu
    Bu hafta Gündem Dışı'na sosyolog İrfan Özet konuk oldu. Aynı zamanda doktora tezi de olan ‘Fatih-Başakşehir Muhafazakâr Mahallede İktidar ve Dönüşen Habitus' kitabında, Dr.İrfan Özet, 21. yüzyılın ilk yıllarından itibaren Türkiye'de yeni bir egemen blok haline gelen muhafazakârların, kentte hayata geçirdiği habitusun dönüşümünü ele aldı.

    ‘KÜRT KİTLESİ İÇİN BARINABİLECEĞİ, UCUZ KONUT ALANLARI OLARAK FATİH ORTAYA ÇIKIYOR'

    "1980 öncesine kadar Fatih'te birçok fabrika, işletme vardı. Ancak 1984'te bu fabrikalar taşınıyor. Boşalan alan, tarihi bir mekan olduğundan kentsel dönüşüme de uygun bulunmuyor ve metruk bir alan oluşuyor. Burası giderek insansızlaşıyor. Tam da bu sıralar doğudan zorunlu göçle gelen Kürt kitlesi için barınabileceği, ucuz konut alanları olarak Fatih ortaya çıkıyor" diyen İrfan Özet, şöyle devam etti:

    ‘KÜRTLERİN EĞİTİM VE KÜLTÜR DÜZEYİNİ FATİH'TE BULUNAN MUHAFAZAKARLAR DÜŞÜK BULUYORDU'

    Suriyeliler
    © AA / İzzet Mazi
    Türkiye nüfusunun yüzde 4.39'unu Suriyeliler oluşturuyor
    "Kürtlerin yerleşimiyle beraber, orada bulunan yerleşik muhafazakarlarla birtakım etkileşim oluyor. Dışlama oluşuyor ve olumlu düzeyde tanımlayamayacağımız ilişki biçimi gelişiyor. Fatih'te bulunan muhafazakarlar için gelen Kürtlerin eğitim ve kültür düzeyi, bir arada kalmayı mümkün kılmayacak derecede düşük bulunuyordu.

    ‘AKP MAHALLE TEŞKİLATINDA OLANLARIN BİLE ALTINI ÇİZDİĞİ BİR KUŞKU'

    Muhafazakarların Fatih'e gelişiyle beraber gayrimüslimlerin buradan tasfiyesi eş zamanlı olarak gelişiyor. Dolayısıyla (Fatih'te bulunanlar), ‘Bizleri buradan göndermek için doğudan göçler özellikle mi oldu?' diyorlar. Mekanda Kürtler, Romanlar ve Suriyeli mültecilerin giderek artan varlığı, bizim kentin daha müreffeh alanlarına doğru taşınmamıza dönük bir planın parçası mı diye kuşkuları var. Bu kuşkular, AKP mahalle teşkilatında olanların bile altını çizdiği bir kuşku."

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    Etiketler:
    Suriyeliler, İrfan Özet, Fatih
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