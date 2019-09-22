Yazar Çelik: Edebiyatta peşini kovaladığım şey, toplumsal olayların bireylerin iç dünyasını nasıl etkilediği

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan yazar Behçet Çelik, “Edebiyatta peşini kovaladığım şey şu: Yaşanan siyasal, toplumsal olaylar bireylerin iç dünyasını nasıl etkiliyor?” dedi.

Gündem Dışı’nın bu haftaki stüdyo konuğu yazar Behçet Çelik’ti.

Öykü, roman ve deneme türlerinde eser veren yazar Behçet Çelik, son romanı ‘Belleğin Girdapları’nda bir adamın zihninin derinlerine inen ve ‘insan ilişkilerinin yoruculuğundan ve aslında, bunlara uyum sağlayamayan kendisinden’ kaçmak isteyen bir adamın hikâyesini anlatıyor:

“Romanda baş kahraman, bir yerde kendini sorguluyor, bir yerde kendini sorgularken buluyor. Çok bilinçli bir hesaplaşma veya sorgulamaktan ziyade yaşayageldiği ortamda artık devam edemeyeceğini anlayarak önüne çıkan bir fırsatla şehrin dış çeperlerindeki bir mahalleye taşınıyor. Hayatındaki mutlu olduğu yılları daha iyi hissedebilmek için hatıralara gömülmeye çalışıyor. Orada da bir hesaplaşma yaşıyor.”

Gündelik meselelerde sizi en çok üzen konu nedir sorusuna Çelik, “Türkiye’de hukuk ve adalet konusunda yaşanan haksızlıkların giderek içinden çıkılamaz bir hale geliyor olması, bir yandan da dünyanın bir türlü çözüm bulamadığı mülteciler konusu” diye cevap verdi.

Çelik,“Edebiyatta peşini kovaladığım şey şu: Yaşanan siyasal, toplumsal olaylar bireylerin iç dünyasını nasıl etkiliyor?” dedi.