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    Yazar Yazıcıoğlu: İnsanlar beni okurken dünyayı unutsunlar istiyorum

    Gündem Dışı
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    RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan yazar Taçlı Yazıcıoğlu, “İnsanlar beni okurken dünyayı unutsunlar istiyorum. Ben bir kitabı okurken beni alsın başka yerlere götürsün, yeni dünyalar yaratmama yardım etsin isterim” dedi.

    Yazar Taçlı Yazıcıoğlu, ‘Hep Sondan Başlar’ romanı ile Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. ‘Hep Sondan Başlar’ , 1970’lerin Büyükada’sından Milano’ya, 1980’lerin Londra’sına ve günümüz İstanbul’una uzanan yaşamların, yaşamdaki sonların ve başların romanı.

    Yazıcıoğlu, “Yazmaya öykülerle başladım. 15 yaşındayken de 25 yaşındayken de roman yazmaya başlamıştım. Fakat cesaretimi toplayamayıp bırakmıştım. Bu (roman), beklemediğim bir anda geldi” dedi.

    ‘KENDİ HAYATIMI YAZMAK DEĞİL YARATICILIĞIMI YANSITMAK İSTERİM’

    “Edebiyatta otobiyografiden korkuyorum. Kendi hayatımı yazmak değil yaratıcılığımı yansıtmak isterim” diyen Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

    “Anı öykülerimde kendi yaşantımdan izler var. Yarattığım metnin özgün bir metin olmasını istiyorum. Özgün metin peşindeyim. Bilimsel makale yazarken de böyleydi. İstiyorum ki o metinleri sadece ben yazabileyim.

    Yıllarca İngilizce yazdım. İngilizce yazarken Türkçeyi çok özlüyordum. Türkçe yazarken kendi anadilimi tekrar bulmaya başladım. İngilizce yazarken, İngilizce düşünmek zorundasınız, bunu hiç sevmedim.”

    ‘BAŞTAN SONA KENDİNİ YARATAN KARAKTERLERİM VAR’

    Zamanda yolculuk yapan ve okuyucuya da zamanda yolculuk yaptıran romanı ‘Hep Sondan Başlar’a ilişkin Yazıcıoğlu, “Romandaki karakterler bana geldiler ve konuştular gibi geliyor. Romandaki karakterleri oturup kurgulamadım. Baştan sona kendini yaratan karakterlerim var” diye konuştu.

    “Benim üniversite yıllarımdan bu tarafa gözlemlediğim, herkes yurtdışında yaşamak istiyor. Zannediyoruz ki oralarda çok mutlu olacağız, mekan değişince çok mutlu olacağız. Mekandan ziyade, insanın kendisidir kendini mutlu eden.

    Geçmişe özlemi tasvip etmeyen bir insanım, bunun kırıntılarını da okuyucular metinlerde görecektir. Yaşam öyküsü yazma ve yaşam öyküsünün ne tür etmenleri olacağı kitabın ana konusudur.

    Beni, herkesin okuyabilmesini isterim. Sadece dikkatli okuyucular okusun veya sadece üniversite mezunları okusun gibi bir tercihim yok. İnsanlar beni okurken dünyayı unutsunlar istiyorum... Edebiyatın önemi çok büyük. Ben bir kitabı okurken beni alsın başka yerlere götürsün, yeni dünyalar yaratmama yardım etsin isterim.”

    Etiketler:
    Roman, Yazar
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