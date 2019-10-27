Ercan Kesal: Kendi hikayem aslında ülkemin hikayesinden başka bir şey değil

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan oyuncu ve yazar Ercan Kesal, "Benim kendi hikayem aslında ülkemin hikayesinden başka bir şey değil. Çünkü onunla birlikte büyüyen ve onunla birlikte yaşlanan bir adamım ben" ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve yazar Ercan Kesal, son kitabı ‘Velhasıl’ ile Serhat Sarısözen ile Gündem Dışı’na konuk oldu. Velhasıl’da Kesal’ın sinema, yazma ve yaşama deneyimine dair, hayatında iz bırakmış insanlarla ilgili küçük hikâyeler, anekdotlar, ayrıntılar var.

1980’den beri gazete ve dergilerde çok sayıda yazısı yayınlanan Ercan Kesal, “1984’te yazdığım ilk öykümü, konferanslardaki konuşmalarımı, dergilerde ve BirGün’de yazdığım yazılarımı bu kitaba koydum. Bir yazarın kendi yazım yolculuğunu gösteren, okuyucuya bunu ortak eden bir bakiye kitap çıktı. Bu yüzden adını Velhasıl koyduk. İşin özü, lafın kısası hepsi bu kadar anlamında” dedi.

‘Başıma gelenler ülkemde yaşayan birinin başına gelenlerden farklı değil’

Kesal, “Benim kendi hikayem aslında ülkemin hikayesinden başka bir şey değil. Çünkü onunla birlikte büyüyen ve onunla birlikte yaşlanan bir adamım ben. Başıma gelenler ülkemde yaşayan birinin başına gelenlerden farklı bir şey değil. Kendi hikayemi anlatırken aslında ülkemin tarihini de anlatıyorum ister istemez. Velhasıl’ın içinde de var benzeri öyküler” dedi.

“Peri Gazozu ve Cin Aynası ile birlikte sürdürdüğüm bu öyküleme biçimini Velhasıl’la birlikte tamamladım gibi geliyor. Bir sonraki çalışmam, roman veya novella olacak. Bu nedenle de Velhasıl benim için bir final kitabıdır diyebilirim.”