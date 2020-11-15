Teknoloji Danışmanı Ersöz: Sürdürülebilir iş bulmak zorlaşıyor, gelecek her türlü belirsizliği içinde barındırıyor

Teknoloji Danışmanı Ecehan Ersöz, “Sürdürülebilir iş bulmak giderek zorlaşıyor. Gelecek, her türlü belirsizliği içinde barındırıyor. Bizim amacımız en yüksek seviyede hazır bulunuşluğu sağlamaya çalışmak. Yani başarı şansımızı arttırmak” dedi.

Gündem Dışı’nda Serhat Sarısözen’in stüdyo konuğu, Teknoloji Danışmanı Ecehan Ersöz’dü. Teknoloji, Strateji Danışmanlığı, Eğitmenlik ve Kariyer Koçluğu yapan Ersöz, şunları söyledi: “Başarılı bir geleceğe, doğru vizyon ile ilerlenebileceğine inanıyorum. Günümüz iş dünyası, geçmişten çok daha fazla değişim ve dönüşüm dinamiklerini içerisinde barındırmaktadır. İnternet ve bilişim teknolojilerinin sağladığı ivme, işletmelerin stratejiden pazarlamaya, üretimden tasarıma her alanına farklı değişim ve gelişim imkanları sağlamıştır. Yeni teknolojilerin iş yapma modellerini hızlı bir şekilde değiştirmeye talip olmasıyla birlikte değişime ayak uydurma hızı gün geçtikçe daha büyük önem kazanmaya devam ediyor.”

‘Herkesin bir mesleği var ama işi yok’

Ersöz, şöyle devam etti: “Kişisel gelişim konusu günümüzde ciddi anlamda boyut değiştirdi. Kişisel gelişim artık değişime uyumu, farkındalık artışını gerektiriyor. Herkes için kişiselleştirilmiş bir gelecek ihtiyacı doğuyor. Herkesin bir mesleği var ama işi yok. Artık meslek sahibi olmaktan ziyade bir vizyon geliştirip ‘Mesleğimde şu alana odaklanarak ilerleyebilirim, ekonomik anlamda şuradan ilerleyebilirim’ gibi kariyer patikaları tasarlamak gerekiyor.”

‘Lazer Mesafe Ölçüm Sistemli Otonom Robotlarda Kalman Filtresi Tabanlı Eş Zamanlı Lokalizasyon ve Haritalama’ teziyle otonom (özerk) bir robotun bilgi sahibi olmadığı bir ortamda navigasyonunu ele alan Ersöz, “Dünyamız artık ‘Big Data’ denilen o büyük verinin çevresinde dönüyor ve o veri, gün geçtikçe artıyor. Sizin bunu anlamlandırmanız için belli platformlarda barındırmanız ve bunun üzerinden analiz süreçleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Analizi sadece dijital olarak değil, müşteriyle empati kurarak da gerçekleştirmeniz gerekiyor” dedi.

Gelecek Tasarımcısı adlı kitabın yazarı olan Ersöz, “Sürdürülebilir iş bulmak giderek zorlaşıyor. Gelecek, her türlü belirsizliği içinde barındırıyor. Bizim amacımız en yüksek seviyede hazır bulunuşluğu sağlamaya çalışmak. Yani başarı şansımızı arttırmak” şeklinde konuştu.