Venezüella'da helikopterle hükümet binalarına saldıran eski aktör ve polis Perez yakalandı

Geçen yıl Venezüella'daki hükümet karşıtı eylemler sırasında kullandığı helikopterden Yüksek Mahkeme'yi bombalayan ve diğer kurumlara ateş açan eski aktör ve polis memuru Oscar Perez'i yakalamak için Venezüella polisi operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada ölenler olduğu açıklandı. Perez'in akıbeti konusunda ise net bir açıklama henüz yok.

Venezüella İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında göre 6 aydır kaçak olan ve 'Venezüella'nın en fazla aranan adamı' olarak anılan, eski polis ve aktör Perez'i yakalamak için yapılan operasyonda Perez'in grubuyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Operasyon başkent Caracas'ın 25 km. kuzeybatısındaki bir eve yapıldı. Açıklamada Perez'in grubu ile teslim olmaları konusunda görüşmeler yapılırken grubun polise saldırdığı ve çevrede bulunan bomba yüklü bir aracı patlatmaya çalıştıkları öne sürüldü.

ÇATIŞMADA ÖLENLER VAR, 5 KİŞİ YAKALANDI

Bakanlık çıkan çatışmada 2 polisin ve operasyonda hedef alınan 'terör hücresinin' üyeleri arasından ölenler olduğunu ayrıca 5 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında "Bu ağır silahlı teröristler yüksek kalibreli silahlarla yakalanmaları için gelen yetkililere ateş açtı" dedi.

'VENEZÜELLA'NIN EN FAZLA ARANAN ADAMI' PEREZ'İN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Ancak İçişleri Bakanlığı operasyonda Perez'in öldürülenler mi yoksa yakalananlar mı arasında olduğu konusunda bir açıklama yapmadı.

OPERASYON SIRASINDA YARALIYKEN PAYLAŞIM YAPTI: 'BİZİ ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR'

Perez ise operasyon sırasında yaralı haldeyken Instagram hesabından bir dizi paylaşım yaptı.

Perez " Bize roketatarlarla ateş açıyorlar. Biz teslim olacağımızı söyledik ama onlar bunu istemiyor. Bizi öldürmek istiyorlar" dedi.

Oscar Perez (@equilibriogv)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 15, 2018 at 5:59öö PST)

'TİRANLARIN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ'

Perez bir başka mesajında da etraflarının keskin nişancılar tarafından sarıldığını söyleyerek "Biz vatanımızı korurken ayakta öleceğiz, tiranların önünde diz çökmeyeceğiz" dedi.

'6 POLİS YARALANDI'

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise milletvekillerine operasyonda 6 polisin yaralandığını söyledi.

Maduro ayrıca operasyon yapılan hücrenin 'prestijli ve sevilen bir ülkenin büyükelçiliğinin dışında bir araçla bombalı saldırı planı' içerisinde olduğunu da söyledi.

Maduro "Zaten kendileri bir açıklama yapıp her şeyi itiraf etti. Teröristler o semtte korkunç şeyler planlıyordu" ifadelerini kullandı.

OSCAR PEREZ KİMDİR?

Perez geçen yıl haziranda Maduro karşıtı gösteriler sırasında yanındakilerle beraber Caracas'ta bir polis helikopterini kaçırarak Yüksek Mahkeme'ye 4 adet el bombası atmıştı.

Ardından helikopterden İçişleri Bakanlığı'na ateş açılmıştı. Saldırılarda ölen olmamıştı ancak 'terör saldırısı' ile suçlanan Perez için Venezüellalı yetkililer Interpol'den tutuklama emri çıkartmıştı.

Yayınladığı Maduro karşıtı görüntülerle ülkede ün kazanan ve kimi muhalifler tarafından bir 'kahraman' olarak görülen Perez söz konusu saldırıdan 2 hafta sonra hala aranırken ülkedeki hükümet karşıtı gösterilerde ölenler için yapılan bir anmaya da katılmıştı.

Eylemlerinden önce ülkede bir akör olarak da tanınan Perez gerçek bir hikayeden adapte edilen 'Muerte Suspendida (Ertelenmiş Ölüm) adlı düşük bütçeli bir aksiyon filminde rol almıştı.

Zengin bir Portekizli iş adamının kaçırılma hikâyesini anlatan filmde helikopterden ateş açma sahneleri de vardı.