Venezüella dünyanın ilk devlet destekli kripto parası 'Petro'nun satışına başladı

Latin Amerika ülkesi Venezüella yaşadığı derin ekonomik krizden kendini kurtarma çabalarında alışılmadık bir adım attı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti dünyanın ilk devlet destekli kripto para birimi 'Petro'nun ön satışını gerçekleştirdi.
Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Venezüella'dan ülkesine akın eden mültecilerle başa çıkabilmek için Türkiye'ye bir ekip gönderdiklerini söyledi. Santos, mülteci akınıyla ilgili tecrübeleri olmadığını, bu yüzden Türkiye gibi ülkeleri örnek aldıklarını belirtti.
Arjantin’de 12 yıl önce hayatını kaybeden sahibinin mezarı başından ayrılmayan Capitan isimli köpek öldü.
Eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin, 1992'de 6 köylünün öldürülmesiyle ilgili davada yargılanabileceği kararı alındı.
Yardım kuruluşu Oxfam, Haiti'yi 2010'da yerle yeksan eden depremden kurtulanlarla para vererek cinsel ilişkiye giren çalışanlarının, soruşturma tanıklarını tehdit ettiğini açıkladı.
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