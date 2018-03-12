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    Kolombiya-Seçimler

    Kolombiya seçimlerini FARC ile barış anlaşmasına karşı çıkan sağcı partiler önde tamamladı

    © AFP 2018/ Joaquin SARMIENTO
    Güney Amerika
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    Kolombiya'daki genel seçimlerde, Senato'da Demokratik Merkez Partisi, Temsilciler Meclisi'nde ise Liberal Parti birinci geldi. 2016'daki barış anlaşmasının ardından seçimlere siyasi parti olarak ilk kez katılan ve Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) adını alan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ise beklendiği üzere çok az oy aldı.

    FARC
    © REUTERS/ Felipe Caicedo
    Kolombiyalılar sandığa gidiyor: Silah bırakan FARC'ın ilk seçim sınavı
    Ülkede dün düzenlenen Kolombiya Kongresi seçimlerinde eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez'in liderliğini yaptığı Oscar Ivan Zuluaga başkanlığındaki sağ parti Demokratik Merkez, oyların yüzde 16.47'sini alarak Senato'daki birinci parti oldu.

    Demokratik Merkez'in Senato'da 19, Temsilciler Meclisi'nde de 33 sandalye elde ettiği açıklandı.

    FARC ile yapılan barış anlaşmasına karşı olan sağcı partiler seçimlerde zafer kazansa da mutlak çoğunluğu oluşturamadı.

    Sandıkların yüzde 97.07'sinin açılmasının ardından gelen sonuçlara göre, Senato'da ikinciliği yüzde 13.99'la sağ partilerden Radikal Değişim Partisi, üçüncülüğü ise yine bir sağ parti Kolombiya Muhafazakar Partisi yüzde 12.52 ile aldı.

    Senato'da dördüncülüğü yüzde 12.40'la Kolombiya Liberal Partisi alırken, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un kurucularından olduğu Ulusal Birlik Sosyal Partisi ya da daha çok kullanılan ismiyle 'U Partisi' yüzde 12.02 ile beşincilikte kaldı.

    FARC ÇOK AZ OY ALABİLDİ

    Kalan oylar diğer partiler arasında dağılırken, barış anlaşmasıyla silah bırakan ve Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) adını alan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ise oyların yüzde 0.34'ünü alabildi ve 14. parti olarak sandıktan çıktı.

    Bu sonuca rağmen barış anlaşması gereği Senato'da 5 sandalyeye sahip olacak FARC'tan Ivan Marquez, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Lozada ve Sandra Ramirez senatör olacak.

    Eski FARC komutanı Catatumbo yaptığı açıklamada "Hayatımda ilk kez oy kullandım ve bunu barış için yaptım" dedi.

    TEMSİLCİLER MECLİSİ

    Rodrigo Londono
    © AP Photo/ Fernando Vergara
    FARC lideri devlet başkanı adaylığından çekildi
    Kolombiya Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde ise birinciliği Kolombiya Liberal Partisi yüzde 16.60, ikinciliği Demokratik Merkez yüzde 16.04, üçüncülüğü ise Radikal Değişim Partisi yüzde 14.40 ile aldı.

    Temsilciler Meclisi için sandıkların yüzde 97.74'ü açılırken, yüzde 12.31 ile U Partisi dördüncü, yüzde 12.21 ile Kolombiya Muhafazakar Partisi beşinci oldu.

    Buraya da 5 üyesini barış anlaşması sayesinde yollayacak olan FARC ise yüzde 0.22'lik oranıyla sandıktan 21. parti olarak çıkabildi.

    Byron Yepes, Jairo Quintero, Jesus Santrich, Marco Calarca ve Olmedo Ruiz, Temsilciler Meclisi'nde FARC adına bulanacak. Böylece FARC 280 kişilik Kolombiya Kongresi'nde toplam 10 üyesini bulunduracak.

    KATILIM YÜZDE 48'DE KALDI

    Kayıtlı seçmen sayısının 36 milyonu aştığı ülkede, yaklaşık 18 milyon Kolombiyalının sandık başına gitmesiyle katılım oranı yüzde 48'de kaldı.

    DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMİ MAYISTA

    Kolombiyalı seçmenler dün ayrıca 27 Mayıs'ta ilk turu yapılacak devlet başkanlığı seçiminde yarışacak adaylarını da belirledi.

    Sağ koalisyonun adayı Ivan Duque olurken, sol koalisyonun adayı Gustavo Petro oldu.

    Demokratik Merkez Partisi'nin başkan adayı Ivan Duque
    © REUTERS/ Carlos Julio Martinez
    Demokratik Merkez Partisi'nin başkan adayı Ivan Duque

    17 Haziran'da yapılacak ikinci turun ardından Devlet Başkanı Santos'un halefi belli olacak.

    Eski bir M-19 gerillası olan eski Bogota belediye başkanı Gustavo Petro seçilirse ülkenin ilk solcu devlet başkanı olacak.

    Gustavo Petro
    © AFP 2018/ John VIZCAINO
    Gustavo Petro

    FARC ile yapılan barış anlaşamasının mimarı Santos barış anlaşması için çabaları nedeniyle 2016 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

    Santos yaptığı açıklamada son seçimlerin ülkenin yakın tarihindeki 'en güvenli ve en şeffaf seçim' olduğunu söyledi. 

    "Yarım yüzyılı aşkındır ilk kez FARC seçimi sabote etmek yerine seçime katıldı" diyen Santos ülkenin tek aktif silahlı örgütü ELN'nin de hükümetle yaptığı ateşkese bağlı kaldığını belirtti.

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    Etiketler:
    Seçim, Demokratik Merkez, FARC, Gustavo Petro, Ivan Duque, Oscar Ivan Zuluaga, Alvaro Uribe Velez, Juan Manuel Santos, Kolombiya
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